Kad ti i koncert mora imati disclaimer
Ono što se događa nije samo niz slučajnih otkazivanja. To je sistemski pritisak na kulturu
Muzika pred cenzurom. Ono što se događa širom regije u posljednjih godinu dana nije slučajnost. Od Siska do Solina, od Zaječara do Beograda, rijedak je dan da neki izvođač ne otkaže nastup iz “političkih razloga”. Dok se jedni pozivaju na solidarnost s protestima, drugi jednostavno nestaju s popisa bez objašnjenja. Ovaj red otkazivanja otkriva nešto važno o trenutku u kojem živimo – muzika nije nikada bila samo zabava, ali rijetko kad je bila ovako glasno politična. Radi se o pokušaju kontrole onog prostora gdje su uvijek nastajale najvažnije poruke o slobodi i otporu. Kad glazbenici moraju birati između nastupa i savjesti, kad festivali postaju bojna polja, a šutnja postaje politički čin – znamo da smo duboko u krizi. Muzika je uvijek bila zrcalo društva. Trenutačno nam pokazuje prilično mračnu sliku. Muzika