Nema potpisa na računima, ali ima indicija za tužitelje
Četiri potencijalne afere i jedan poziv za svjedoka: Za što bi sve mogao odgovarati Aleksandar Vučić?
Unatoč tvrdnjama bivšeg predsjednika Srbije da se protiv njega ne vodi nijedan postupak jer “ne potpisuje ništa što se tiče para”, pravni stručnjaci i civilni sektor upozoravaju na mogućnost pokretanja kaznenih istraga. Prema navodima DW-a, potencijalna odgovornost odnosi se na četiri slučaja: navodnu upotrebu zvučnog oružja na prosvjedu u ožujku 2025. i moguće prikrivanje tog djela, pritiske za ukidanje zaštite zgradama Generalštaba, nalaze Istražnog povjerenstva o njegovoj ulozi u padu nadstrešnice u Novom Sadu te zakonitost pomilovanja 49 osoba. Uz to, Vučić je pozvan i kao svjedok na suđenju Darku Šariću.