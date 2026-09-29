Iza Vučića ostaje Srbija s više autocesta, pruga i investicija, ali i država u kojoj su institucije godinama gubile političku težinu pred jednim čovjekom - Monitor.hr
Prekjučer (11:00)

Drage komšije, imate li izbora?

Iza Vučića ostaje Srbija s više autocesta, pruga i investicija, ali i država u kojoj su institucije godinama gubile političku težinu pred jednim čovjekom

Boris Tadić 2012. skratio je mandat i nehotice otvorio vrata eri Aleksandra Vučića. Četrnaest godina poslije Vučić odlazi s predsjedničke funkcije da bi pokušao ponovno postati premijer. Došao je poslije izbora u zemlji koja je nakon Miloševićeva pada izgradila demokraciju punu ozbiljnih mana: sa slabim institucijama, partijskim zapošljavanjem, korupcijom, tabloidizacijom, političkim utjecajem na medije i navikom vlasti da tretira državu kao prošireni stranački ured.

Vučićeva politička inovacija bila je u tome što je postojeće slabosti sustava povezao i centralizirao do razine na kojoj više nisu bile samo kvarovi demokracije nego način na koji sustav funkcionira. Nakon četrnaest godina Vučićeve političke dominacije Srbija nesumnjivo ima više autocesta, veće nominalne plaće, nižu nezaposlenost i drukčiju infrastrukturu nego 2012. godine. A onda su se pojavili studenti i postavili neugodno jednostavno pitanje: što vrijedi država koja može sagraditi stotine kilometara autoceste ako građani više ne vjeruju institucijama… Bojan Stilin za tportal


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16.09. (09:00)

Vječni studenti protiv vječnog vođe

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Mjesec i devet dana prije izbora u Srbiji, politička scena podijeljena je između provjerenih lica s Vučićeve liste i široke koalicije okupljene oko Studentske liste – Studenti pobjeđuju. Dok naprednjaci nude iskusnu, ali potrošenu garnituru političara i javnih osoba poput Branislava Lečića i Željka Rebrače, studenti su istupili s listom koju uglavnom čine profesori, stručnjaci i poznata imena poput Dejana Bodiroge. Iako studenti donose prijeko potrebnu svježinu i neopterećenost prošlošću, njihov stvarni domet i politička kohezija još su nepoznanica. Istodobno, Vučićeva izborna mašinerija oslanja se na dobro poznate kadrove i agresivnu kampanju. tportal

  • Među kandidatima na studentskoj listi su i inženjer Zoran Đajić, Mirjana Nikolić, rektorica Univerziteta umetnosti Mirjana Nikolić, akademik Radomir Saičić, odvjetnica Sarah El Sarag i bivši nogometaš Mirko Poledica. Kompletan spisak objavljen je na sajtu Studentske liste. BBC
15.09. (02:00)

Osim ako se ne plaši demokracije

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Tisuće građana i studenata okupile su se u Beogradu na prosvjednoj “Šetnji pobjednika” kako bi predale izbornu listu “Studentska lista – Studenti pobjeđuju” Republičkom izbornom povjerenstvu. Usprkos administrativnim preprekama i problemima s ovjerom potpisa kod javnih bilježnika, studenti su prikupili podršku za 250 kandidata. Predsjednik Aleksandar Vučić oštro je kritizirao listu nazvavši je bezimenom i bez programa, dok se istovremeno priprema za parlamentarne izbore raspisane za 25. listopada, na kojima planira preuzeti premijersku poziciju. Index

14.09. (16:00)

Možda se priprema za novu karijeru

Rašeta: Maknuli su Zorana Kesića, ali zato su uveli podcast novog satiričara – Aleksandra Vučića

Nova uprava Nove S, koju su postavili novi vlasnici (Adria News Network preuzeo je portugalski investicijski fond Alpac Capital, koji je ušao i u naš N1, pa možemo očekivati slične vijesti), objavila je da je Kesićeva emisija skupa. Navodno se nije isplatila – ma nemoj – pa je nije imalo smisla dalje producirati. No zato je jedan drugi satiričar, i medijski poslenik, Aleksandar Vučić, u petak startao sa svojim podcastom. Nakon iskakanja iz frižidera, ulijetanja u crtić La Linea, postavljanja bandera po Mačvi, druženja s robotima odjevenim u šajkače, sad još pokreće i podcast. Kao TV kritičar morao sam pogledati i to čudo. Kritika: ubuduće zvati neistomišljenike, umjetnike, opoziciju, Hrvate, Albance… No, šalu na stranu, gašenje Kesićeve emisije izraz je uzbune, panike, nasilja i nesigurnosti – to miriše na poraz na izborima u oktobru. Srbija nezadrživo srlja u regresiju. Boris Rašeta za Novosti

05.09. (13:00)

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03.05. (20:00)

Od premijera do predsjednika, od frižidera do vječnosti

Vučić se izgledno ponovno planira kandidirati za premijera Srbije

S obzirom na to da mu Ustav Srbije ne dopušta kandidaturu za treći predsjednički mandat, taj potez vidi se kao način da ostane na vlasti nakon isteka mandata. Vučić je najavio mogućnost održavanja izvanrednih parlamentarnih izbora, najranije krajem ovog proljeća. (Index)… DW analizira njegovu propagandnu mašineriju: Glavni cilj Srpske napredne stranke bio je da, po preuzimanju vlasti 2012. godine, stavi cjelokupnu medijsku scenu pod čvrstu kontrolu. I to su radili sustavno. Jedan od prvih poteza bilo je preuzimanje RTV Vojvodine, gdje su ubrzo smjenili cijelo rukovodstvo. To je bio početak kupovine medija, naročito na lokalnoj sceni.

„Rezultat je da je oko 90 posto medija, izravno ili neizravno, povezano s režimom Aleksandra Vučića.“ U međuvremenu, Vučić je doslovno počeo izlaziti iz hladnjaka, a oporba je gotovo nestala s političke scene, dok se neistomišljenici predstavljaju kao „izdajnici“, „strani plaćenici“ ili „neprijatelji države“, u atmosferi u kojoj su označavanje i diskreditacija postali uobičajeni dio medijskog narativa. Premijer je bio od 2014. do 2017. kada postaje predsjednik.

14.02. (10:00)

Svi bi zajedno, ali pod svojim uvjetima

Studentska lista i opozicija traže model zajedničkog nastupa protiv Vučića

Studentski pokret u Srbiji insistira da na njihovoj listi ne bude aktivnih političara, naglašavajući nezavisnost i povjerenje građana, potvrđeno masovnim protestima i sa oko 400.000 potpisa podrške. Predstavnici Zeleno-lijevi front, poput Radomir Lazović, pozivaju na ujedinjenje svih antirežimskih snaga protiv Aleksandar Vučić. Analitičari upozoravaju na duboko nepovjerenje prema opoziciji, podjele i loše poteze iz prethodnih izbornih ciklusa. Uprkos pritiscima i medijskoj kontroli, studenti zadržavaju podršku i poručuju da ne žele političku zavisnost, dok dio opozicije smatra da je zajednički nastup ključ promjena. DW

29.12.2025. (21:00)

Umjesto na kavu - pred kordon

Vučićeva Srbija pod kordonskom demokracijom: policija, lojalističke skupine i studentski pokret pred izbore

Tijekom 2025. vlast u Srbiji reagirala je na prosvjede i kritike ogromnim policijskim snagama, često uz suradnju s lojalističkim skupinama. Studentski aktivisti prikupljaju potpise za prijevremene izbore 2026., ali politički uvjeti ostaju nepovoljni, a oporba se fragmentira u više kolona. Vučić se bori za projekte poput EXPO-a, ignorira kritike Zapada i riskira represiju i destabilizaciju. Američki Zakon o zapadnom Balkanu pojačava pritisak, postavljajući mehanizme ucjenjivanja i zahtjeve za priznanje Kosova. Demokratski blok mora se ujediniti da bi imao šanse protiv monolitne vlasti. DW

19.12.2025. (15:00)

Dok ima satire, ima i nade

Zoran Kesić pred drugi nastup u Zagrebu: Zašto se vi u Hrvatskoj bavite Vučićem? Budite sretni što vam nije na teret

Srpski voditelj 20. prosinca ponovno pred zagrebačkom publikom u SC-u (za tportal): Meni ta Vučićeva ideja ‘Europo, primi nas sve zajedno, istovremeno’ djeluje kao one neke ‘genijalne’ ideje koje ti se rode u nekoj pijanoj noći u kafani, pa se sutradan onako mamuran pitaš: ‘Uh, majku mu, nisam valjda sinoć ono naglas izgovorio.’ I onda se predsjednik tim biserom namjesti na penal našim komšijama. Na srpskim ulicama nema energije kakva je bila prije godinu dana na svim onim hodočašćima studenata po Srbiji i ogromnim skupovima u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu, Nišu, Novom Pazaru… Ali ima osjećaja nade, ima srušenog straha i ima inata. Siguran sam da će se, kada izbori konačno budu raspisani, obnoviti energija, da će studenti i građani zajedno krenuti u opće buđenje našeg društva…

08.11.2025. (21:00)

Kamo vjetar puše u tom smjeru se i zastave vijore

Dodik se okreće Americi, Vučić šuti i pušta da Trumpovi sinovi preuzimaju Beograd

Milorad Dodik, donedavni najglasniji pristaša Moskve, sada se iznenada okreće Washingtonu. Nakon što su mu Amerikanci ukinuli sankcije, Dodik govori o „novom početku“ i suradnji sa SAD-om, a istodobno u Beogradu Trumpovi sinovi preuzimaju zgradu Generalštaba za luksuzni projekt. Dok se u Banjoj Luci i Beogradu mijenjaju parole, Vučić šuti i čeka, svjestan da se vjetar moći ponovno okreće prema Zapadu.
Takav dvostruki zaokret – simbolički, politički i ekonomski – pokazuje kako balkanski lideri brzo mijenjaju strane kad pritisak postane jači od ideologije. Na terenu, to znači povratak američkog utjecaja i tiho povlačenje “ruskog narativa” koji je godinama oblikovao politiku u regiji. Ukratko o tome piše Momčila Đurđić za Index Najbolji sažetak je originalni naslov teksta – “Dodik se dramatično okrenuo Americi a Vučić ga slijedi spuštenih gaća”.