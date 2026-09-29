Drage komšije, imate li izbora?

Boris Tadić 2012. skratio je mandat i nehotice otvorio vrata eri Aleksandra Vučića. Četrnaest godina poslije Vučić odlazi s predsjedničke funkcije da bi pokušao ponovno postati premijer. Došao je poslije izbora u zemlji koja je nakon Miloševićeva pada izgradila demokraciju punu ozbiljnih mana: sa slabim institucijama, partijskim zapošljavanjem, korupcijom, tabloidizacijom, političkim utjecajem na medije i navikom vlasti da tretira državu kao prošireni stranački ured.

Vučićeva politička inovacija bila je u tome što je postojeće slabosti sustava povezao i centralizirao do razine na kojoj više nisu bile samo kvarovi demokracije nego način na koji sustav funkcionira. Nakon četrnaest godina Vučićeve političke dominacije Srbija nesumnjivo ima više autocesta, veće nominalne plaće, nižu nezaposlenost i drukčiju infrastrukturu nego 2012. godine. A onda su se pojavili studenti i postavili neugodno jednostavno pitanje: što vrijedi država koja može sagraditi stotine kilometara autoceste ako građani više ne vjeruju institucijama… Bojan Stilin za tportal