Ne možeš im prodavati priče
Ciljano oglašavanje: Gen Z ne kupuje autentičnost na akciji
Iako marketing industrija već godinama opsesivno pokušava “uhvatiti” generaciju Z, istraživanja pokazuju da ti mladi odrasli najbolje reagiraju kad ih brendovi prestanu pokušavati razumjeti. Umjesto filtera, AI-a i “relatable” kampanja, Gen Z više cijeni stvarne emocije – humor, prijateljstvo i toplinu. Paradoksalno, reklame koje izbjegavaju mobitele i influencere postižu bolje rezultate. Ukratko: nisu problem teme, nego način. Gen Z ne traži savršen sadržaj, nego iskrenost – onu bez marketing briefa. Poslovni