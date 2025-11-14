Kad AI piše čekove, Microsoft i Nvidia se smiju posljednji

Nedavno su proveli istraživanje u kojem su zaposlenike prema kriteriju zadovoljstva podijelili u tri skupine angažiranosti – promotore, pasivne i kritičare. Iako je mnogi različito definiraju, i praktičari i akademici slažu se da je angažiranost zaposlenika refleksija uvjeta radnog mjesta. Angažirani zaposlenici razmišljaju, ali i osjećaju te djeluju u skladu s ciljevima kompanije. Gledano po zemljama, u Hrvatskoj se nalazi relativno veliki broj kritičara trenutnog poslodavca (čak 68 posto). Od nas više kritičara imaju samo Slovenija te Makedonija. Employer branding važan je iz dva razloga: kako bi kompanije zadržale (najbolje) zaposlenike i kako bi privukle nove. Prvi je korak osvijestiti kako nas doživljavaju drugi, a sve kako bi stvarna vrijednost tvrtke bila prepoznata. Lider