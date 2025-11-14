Tehnološki divovi predvode rast vrijednosti brendova u 2025. - Monitor.hr
Danas (19:00)

Kad AI piše čekove, Microsoft i Nvidia se smiju posljednji

Tehnološki divovi predvode rast vrijednosti brendova u 2025.

Najnoviji podaci Brand Financea pokazuju da je 10 najvrijednijih brendova između 2024. i 2025. godine dodalo više od 450 milijardi dolara, predvođeni tehnološkim tvrtkama. Microsoft je prednjačio s porastom od 120,6 milijardi dolara zahvaljujući AI inovacijama, dok su Google i Apple ostvarili 79,5 i 57,9 milijardi dolara rasta. Nvidia je najbrže rastući brend (+97,5%), učvršćujući dominaciju u AI čipovima. Maloprodajni divovi Walmart i Amazon te TikTok također bilježe značajne dobitke, potvrđujući snagu digitalnih ekosustava i povjerenja investitora. Mreža


Slične vijesti

16.10. (11:00)

Ne možeš im prodavati priče

Ciljano oglašavanje: Gen Z ne kupuje autentičnost na akciji

Iako marketing industrija već godinama opsesivno pokušava “uhvatiti” generaciju Z, istraživanja pokazuju da ti mladi odrasli najbolje reagiraju kad ih brendovi prestanu pokušavati razumjeti. Umjesto filtera, AI-a i “relatable” kampanja, Gen Z više cijeni stvarne emocije – humor, prijateljstvo i toplinu. Paradoksalno, reklame koje izbjegavaju mobitele i influencere postižu bolje rezultate. Ukratko: nisu problem teme, nego način. Gen Z ne traži savršen sadržaj, nego iskrenost – onu bez marketing briefa. Poslovni

20.06. (01:00)

Ne treba ti app za empatiju – samo konobar koji zna slušati

Humanifest: kako brendovi kavu, knjige i koktele pretvaraju u terapiju za dušu

Pokret humanifest promiče autentičnu, nesavršenu i emocionalno iskrenu komunikaciju u svijetu zasićenom algoritmima i digitalnom površnošću. Brendovi poput španjolskog GoodNewsa, japanskog Suntoryja i napuljske knjižare Luce svojim kreativnim pristupima (kava za trač, koktel po emociji, knjige po osjećajima) potiču stvarnu ljudsku interakciju. Cilj nije samo prodaja, već i povezivanje, osmijeh i empatija – stvarne vrijednosti u vremenu sve veće otuđenosti. Lider

23.05. (14:00)

Kad ti shrinkflacija pojede povjerenje, ostaneš s pola keksa i punom cijenom

Signal za uzbunu: Potrošačima brendovi sve manje znače

Vrijednost top brendova raste, ali potrošači sve manje mare za njih. Konzultantske kuće EY i Kantar ukazuju da cijena, kvaliteta i povjerenje zamjenjuju brend-lojalnost, dok privatne marke i e-trgovine preuzimaju primat. Shrinkflacija dodatno narušava vjeru u brendove, a sve više ljudi bira povoljnije alternative. Ipak, kvaliteta, inovacija i dobra cijena mogu vratiti povjerenje. Brendovi moraju brzo reagirati – diferencijacijom, AI-jem i stvarnim vrijednostima, a ne samo etiketama. Lider

17.01. (21:00)

Presudili im milenijalci

Nekad planetarno popularni brendovi danas na rubu preživljavanja: Victoria’s Secret, Kodak, Harley Davidson…

Potpuno drugačije potrošačke navike današnjih 20 i 30-godišnjaka mijenjaju način na koji se odnosimo prema tehnologiji, kako trošimo i što kupujemo. Zbog toga su neki brendovi naprosto na putu prema dolje.

  • Victoria’s Secret: Nekad glamurozan, sada ne-cool – mlađima ne pašu premršave manekenke i tamni dućani.
  • Diet Pepsi: Umjetna sladila su OUT, zdrava pića IN – mladi više vole mineralnu vodu.
  • Kodak: Film je mrtav, živjeli pametni telefoni – neuspješni povratak u digitalnu eru.
  • Tiffany & Co.: Dijamanti nisu zauvijek – mlađe generacije biraju suživot prije prstenja.
  • Harley Davidson: Kult slobode u problemima – milenijalci radije dijele vožnje nego da posjeduju motore.
  • Gap: Bezlična odjeća u bezličnim dućanima – dosada uništava ovaj brend.
  • Fiat: Mali auti za velike probleme – Amerikanci žele SUV-ove, Fiat u opadanju
  • Forever 21: Brza moda više nije u modi – mladi sve više vole održivost.
  • H&M: Prezasićeni policama – bore se s viškom neprodane robe i konkurencijom koja nudi održivost.
15.09.2023. (00:00)

Posao je užas, šef je koma, a plaća još gora

Skrivena snaga imidža i kakav je, doista, odraz tvrtke u ’ogledalu društva’

Nedavno su proveli istraživanje u kojem su zaposlenike prema kriteriju zadovoljstva podijelili u tri skupine angažiranosti – promotore, pasivne i kritičare. Iako je mnogi različito definiraju, i praktičari i akademici slažu se da je angažiranost zaposlenika refleksija uvjeta radnog mjesta. Angažirani zaposlenici razmišljaju, ali i osjećaju te djeluju u skladu s ciljevima kompanije. Gledano po zemljama, u Hrvatskoj se nalazi relativno veliki broj kritičara trenutnog poslodavca (čak 68 posto). Od nas više kritičara imaju samo Slovenija te Makedonija. Employer branding važan je iz dva razloga: kako bi kompanije zadržale (najbolje) zaposlenike i kako bi privukle nove. Prvi je korak osvijestiti kako nas doživljavaju drugi, a sve kako bi stvarna vrijednost tvrtke bila prepoznata. Lider

20.05.2023. (14:04)

Na ljestvici nacionalnih brendova Hrvatska je opet nevidljiva

08.03.2023. (20:00)

Svaki treći kupljeni artikl je robna marka

Hrvati se u krizi odriču brendova

Jutarnji list - FOTO: U ZAGREBU OTVOREN NAJVEĆI OUTLET S HRANOM U HRVATSKOJ Cijene su i do 90 posto niže nego u 'običnim' dućanima!

S krizom i padom kupovne moći građana ustrajno raste prodaja privatnih trgovačkih marki, a lani je ona u Europi premašila 300 milijardi eura, pokazali su podaci koje su prikupili NielsenIQ i Međunarodno udruženje proizvođača privatnih marki (PLMA). To znači da privatne robne marke danas u prosjeku čine 37 posto prodaje u europskim trgovačkim lancima, pri čemu je rekorder Švicarska s udjelom od čak 51,6 posto. Udjel privatnih marki za Hrvatsku nije objavljen, a takav podatak nema niti HGK. No, predsjednik HUP-ove Udruge trgovaca i direktor NTL-a Martin Evačić procjenjuje da je njihov udjel na domaćem tržištu oko 35 posto, a rast prošle godine bio je, smatra, između dva i tri posto. Tportal

28.02.2023. (20:00)

Jaki na brendiranju, slabi na patentiranju

Praktički, mi nemamo patenata jer smo tehnološki potkapacitirana zemlja

Hrvatski izumi - Blog - LiveCamCroatia, Istraži Hrvatsku

“Razlog nije u tome da patente ne registriramo, nego je problem to što mi u Hrvatskoj patenata gotovo uopće nemamo. Oni su vezani uz istraživanja i razvoj, uz tehnologiju i proizvodne procese i njihove ishode, a mi tu, nažalost, nismo tako razvijeni”, kaže Romana Matanovac Vučković, profesorica na Pravnom fakultetu u Zagrebu i jedna od vodećih stručnjakinja za intelektualno vlasništvo u Hrvatskoj. Lider

25.01.2023. (20:01)

Koliko novca doista vrijedi brend?

Poredak top 10 svjetskih brendova u 2022. i u razdoblju od 2000. do 2022.

tportal

Prema godišnjem izvješću Interbranda, Apple je u 2022. zadržao vodeće mjesto na ljestvici najvrednijih svjetskih brendova s procijenjenom vrijednosti od 482 milijarde dolara, uz godišnji rast od 6,8 posto. Na drugoj poziciji je Microsoft, a lani je preskočio i Amazon, dostigavši vrijednost od 278,3 milijarde dolara. Četiri od pet vodećih marki spadaju u sektor visoke tehnologije, a čak se i Amazon, koji pripada sektoru maloprodaje, smatra tehnološkim divom. Među vodećim brendovima istaknutu ulogu imaju medijske kompanije usko povezane s tehnološkim tvrtkama. Tako je i Google, tehnološki div na četvrtoj poziciji, u značajnoj mjeri uključen u medijski sektor. Tportal

 