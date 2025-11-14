Kad AI piše čekove, Microsoft i Nvidia se smiju posljednji
Tehnološki divovi predvode rast vrijednosti brendova u 2025.
Najnoviji podaci Brand Financea pokazuju da je 10 najvrijednijih brendova između 2024. i 2025. godine dodalo više od 450 milijardi dolara, predvođeni tehnološkim tvrtkama. Microsoft je prednjačio s porastom od 120,6 milijardi dolara zahvaljujući AI inovacijama, dok su Google i Apple ostvarili 79,5 i 57,9 milijardi dolara rasta. Nvidia je najbrže rastući brend (+97,5%), učvršćujući dominaciju u AI čipovima. Maloprodajni divovi Walmart i Amazon te TikTok također bilježe značajne dobitke, potvrđujući snagu digitalnih ekosustava i povjerenja investitora. Mreža