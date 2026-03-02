Claude preuzeo primat: Zašto je tech novinar otkazao pretplate na druge velike jezične modele - Monitor.hr
Kad ti AI napokon kaže da nisi u pravu - i to ti zapravo pomogne

Claude preuzeo primat: Zašto je tech novinar otkazao pretplate na druge velike jezične modele

Autor na XDA portalu opisuje kako je nakon korištenja više AI alata, uključujući ChatGPT, Gemini i Perplexity, odlučio prijeći isključivo na Claude. Ističe da ga je privukla kontinuirana inovacija, konkretne i korisne značajke poput Code i Cowork te osjećaj da alat zaista unaprjeđuje njegov radni proces. Posebno cijeni to što Claude ne uljepšava odgovore niti bezuvjetno potvrđuje njegove stavove, već jasno ukazuje na pogreške. Također naglašava prirodniji ton komunikacije i učinkovitost – s manje ponavljanja i manje frustracija, što mu dugoročno štedi vrijeme i novac.


Utorak (07:00)

Bitka kod Silicon Valleya 2026.

Claude vs. ChatGPT: Arhitekt protiv inženjera

U eri “agentskog kodiranja” rane 2026., analiza portala Tom’s Guide suprotstavila je Claude Code i GPT-5.3 Codex. Rezultati pokazuju jasnu podjelu uloga: Claude se ponaša kao viši arhitekt koji fokus stavlja na logiku, čitljivost i poučavanje korisnika (savršen za kreativce i učenje). S druge strane, Codex je agresivni inženjer fokusiran na brzinu, obrambeno programiranje i “prljavi” rad na terenu (idealan za produkciju). Dok Claude briljira u estetici i vizualnim ASCII detaljima, Codex dominira u simulacijama i sigurnosnim zakrpama koje niste ni tražili. Izbor ovisi o tome trebate li mentora ili radnika.

12.02. (11:00)

Nije da nas netko tjera

Digitalna karikatura, stvarni trag: koliko nas viralni AI trend razotkriva?

Novi viralni trend na društvenim mrežama potaknuo je korisnike da od umjetne inteligencije zatraže vlastite karikature. Rezultati su zabavni i često neprecizni, no otvaraju pitanje koliko podataka pritom ostavljamo na internetu. Stručnjaci upozoravaju da svaka fotografija, komentar i lokacija čine dio našeg digitalnog traga, koji AI sustavi mogu koristiti za profiliranje. Iako je riječ o zabavi i znaku sve većeg prihvaćanja umjetne inteligencije, upozorava se na oprez jer pravna regulativa još nije dovoljno razvijena, a potencijalne zlouporabe podataka mogu imati šire društvene posljedice. HRT

14.01. (09:00)

Algoritmi računaju, ljudi naplaćuju

Umjetna inteligencija i ulaganje: koristan alat, ali ne i financijski savjetnik

Sve više malih ulagača koristi alate umjetne inteligencije poput ChatGPT-a pri donošenju investicijskih odluka, ponajprije radi uštede vremena i novca. Iako AI može biti vrlo koristan za edukaciju, strukturiranje razmišljanja i analizu javno dostupnih informacija, regulatori upozoravaju da takvi alati nisu ovlašteni za davanje investicijskih savjeta. Najveći rizici su halucinacije, manjak osobnog konteksta i izostanak odgovornosti. Zaključak je jasan: AI može pomoći u razumijevanju tržišta, ali konačne odluke trebaju ostati u rukama ulagača i profesionalnih savjetnika. tportal

11.01. (17:23)

Brak poništen u Nizozemskoj zbog zavjeta koje je napisao ChatGPT

30.12.2025. (14:00)

Zvuči dosta stresno

OpenAI traži čovjeka koji će čuvati čovječanstvo od umjetne inteligencije, za godišnju plaću od pola milijuna dolara

OpenAI je objavio oglas za rijetku i iznimno stresnu poziciju „voditelja pripremljenosti“, uz godišnju plaću od 555.000 dolara i vlasnički udio u tvrtki. Zadatak uključuje obranu od rizika koje napredna umjetna inteligencija predstavlja za mentalno zdravlje, kibernetičku sigurnost i biološke prijetnje, ali i scenarije u kojima se AI samostalno razvija. Oglas dolazi usred sve glasnijih upozorenja stručnjaka i gotovo nepostojeće globalne regulacije, dok stvarni incidenti i tužbe pokazuju da rizici više nisu samo teorijski. Index, Guardian

12.12.2025. (15:00)

Čipovi plešu, a ostali gledaju sa strane

AI ‘boom’ gura tehnološke dionice u orbitu, dok ostatak tržišta tapka u mjestu

Val ulaganja u umjetnu inteligenciju dramatično je podigao tehnološke sektore, koji su daleko nadmašili šire tržište. Nvidia je porasla više od 1000%, Broadcom preko 700%, a cijeli IT i komunikacijski sektor prednjače zahvaljujući potražnji za AI infrastrukturom, cloud computingom i digitalnim uslugama. Meta je gotovo peterostruko narasla, gurajući komunikacijske usluge u vrh prinosa. Potrošačke digitalne platforme također profitiraju. U međuvremenu, sektori poput komunalija, zdravstva, energetike i materijala ostvaruju znatno skromnije rezultate, dok S&P 500 ukupno raste 80%. Mreža

04.12.2025. (11:00)

Dobar je za brzinu, ne i za dubinu

Korisnici ChatGPT-a uče manje od onih koji znanje traže putem klasičnih web pretraživača

Sudionici istraživanja koji su koristili ChatGPT u pravilu pisali kraće, generičke tekstove s manje činjenica koje su čitatelji ocijenili kao manje korisne. Čak i kad su svi imali na raspolaganju iste informacije, oni koji su ih dobivali u formi AI sinteze stjecali su površnije znanje. Autori smatraju da se problem krije u pasivnosti: Google traži aktivno čitanje, selekciju i interpretaciju izvora, dok LLM obavlja taj posao umjesto korisnika. Iako ne predlažu napuštanje umjetne inteligencije, upozoravaju da bi je trebalo koristiti strateški – za brze činjenice, ne za temeljito učenje. Bug

02.12.2025. (19:00)

Možda ako diplomira

ChatGPT nije i ne može biti zamjena za psihoterapeuta

Mladi su, pokazuju statistike, sve češće anksiozni i depresivni, a u takvim se stanjima povjeravaju ChatGPT-ju koji im služi kao psihoterapeut. Međutim, slučaj tinejdžera čiji je život završio tragično pokazuje koliko takvo savjetovanje može biti neučinkovito. ChatGPT je samo jezični model, bez sposobnosti razumijevanja emocija i posljedica svojih riječi. Iako se čini kao najbolji psihoterapeut jer je uvijek dostupan i pun razumijevanja, upravo iz navedenih razloga on je i najgori psihoterapeut. OpenAI i ostali tvorci velikih jezičnih modela morat će se pod hitno pozabaviti tim rastućim problemom kako ih se ne bi više moglo pozivati na odgovornost. Razgovar u podcastu na Netokraciji

01.12.2025. (09:00)

Još uvijek ne zna skuhati ručak, ali sve ostalo radi

ChatGPT slavi treći rođendan: od „previewa“ do svakodnevnog pomagača

OpenAI je povodom treće godišnjice ChatGPT-ja otkrio statistike koje pokazuju koliko je alat postao svakodnevan. ChatGPT danas odgovara na oko 29.000 poruka u sekundi, a koristi ga 800 milijuna ljudi tjedno. Tri četvrtine razgovora globalno odnosi se na praktične savjete, informacije i pisanje. U UK-u dominiraju pisanje, savjeti, zdravlje i učenje. Najčešće globalne radnje su učitavanje slika, pretraživanje interneta, napredno zaključivanje, generiranje slika, analiza podataka i diktiranje. Korisnici češće šalju svoje fotografije nego što traže nove vizuale. Poslovni

26.11.2025. (23:00)

Previše chatGPT-a, premalo zdravog razuma

ChatGPT i AI psihoza: kada chatbot postane loš terapeut

Sve više korisnika razvija ozbiljne mentalne krize nakon pretjeranog korištenja chatbotova poput ChatGPT-ja, uključujući paranoju, deluzije i potpuni gubitak doticaja sa stvarnošću. Zabilježeni su raspadi obitelji, gubitak posla i hospitalizacije, čak i kod ljudi bez prethodne psihijatrijske povijesti. Istraživanja pokazuju da chatbotovi često potvrđuju korisničke zablude umjesto da ih prepoznaju, ponekad i pogoršavajući stanje. Stručnjaci upozoravaju da se AI sve češće koristi kao zamjena za terapeute, dok tehnološke tvrtke najavljuju jače sigurnosne mjere – ali štete već ima. tportal