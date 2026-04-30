Ljubavni brodolom u Silicijskoj dolini
Inicijativa Quit ChatGPT: Masovni egzodus korisnika zbog etičkih zaokreta
U veljači 2026. dogodio se najveći egzodus u povijesti AI-ja: 2,5 milijuna ljudi napustilo je ChatGPT pod hashtagom #QuitGPT. Razlog nije bila loša tehnologija, već gubitak povjerenja uzrokovan trima udarcima: ugovorom s Pentagonom, gašenjem toplog modela GPT-4o uoči Valentinova te etiketiranjem emotivnih korisnika kao „rizičnih“. Korisnici su masovno prešli na Claude, tražeći iskrenost i toplinu umjesto kliničke hladnoće modela GPT-5.2. Ovaj „izbjeglički val“ dokazao je da korisnici AI ne vide kao alat, već kao odnos – a jednom slomljeno povjerenje ne liječi se jačim procesorom. Medium… pokret je izgledno postao viralan. Medium