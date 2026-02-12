Digitalna karikatura, stvarni trag: koliko nas viralni AI trend razotkriva? - Monitor.hr
Digitalna karikatura, stvarni trag: koliko nas viralni AI trend razotkriva?

Novi viralni trend na društvenim mrežama potaknuo je korisnike da od umjetne inteligencije zatraže vlastite karikature. Rezultati su zabavni i često neprecizni, no otvaraju pitanje koliko podataka pritom ostavljamo na internetu. Stručnjaci upozoravaju da svaka fotografija, komentar i lokacija čine dio našeg digitalnog traga, koji AI sustavi mogu koristiti za profiliranje. Iako je riječ o zabavi i znaku sve većeg prihvaćanja umjetne inteligencije, upozorava se na oprez jer pravna regulativa još nije dovoljno razvijena, a potencijalne zlouporabe podataka mogu imati šire društvene posljedice. HRT


Slične vijesti

14.01. (08:00)

Algoritmi računaju, ljudi naplaćuju

Umjetna inteligencija i ulaganje: koristan alat, ali ne i financijski savjetnik

Sve više malih ulagača koristi alate umjetne inteligencije poput ChatGPT-a pri donošenju investicijskih odluka, ponajprije radi uštede vremena i novca. Iako AI može biti vrlo koristan za edukaciju, strukturiranje razmišljanja i analizu javno dostupnih informacija, regulatori upozoravaju da takvi alati nisu ovlašteni za davanje investicijskih savjeta. Najveći rizici su halucinacije, manjak osobnog konteksta i izostanak odgovornosti. Zaključak je jasan: AI može pomoći u razumijevanju tržišta, ali konačne odluke trebaju ostati u rukama ulagača i profesionalnih savjetnika. tportal

11.01. (17:23)

Brak poništen u Nizozemskoj zbog zavjeta koje je napisao ChatGPT

30.12.2025. (14:00)

Zvuči dosta stresno

OpenAI traži čovjeka koji će čuvati čovječanstvo od umjetne inteligencije, za godišnju plaću od pola milijuna dolara

OpenAI je objavio oglas za rijetku i iznimno stresnu poziciju „voditelja pripremljenosti“, uz godišnju plaću od 555.000 dolara i vlasnički udio u tvrtki. Zadatak uključuje obranu od rizika koje napredna umjetna inteligencija predstavlja za mentalno zdravlje, kibernetičku sigurnost i biološke prijetnje, ali i scenarije u kojima se AI samostalno razvija. Oglas dolazi usred sve glasnijih upozorenja stručnjaka i gotovo nepostojeće globalne regulacije, dok stvarni incidenti i tužbe pokazuju da rizici više nisu samo teorijski. Index, Guardian

12.12.2025. (15:00)

Čipovi plešu, a ostali gledaju sa strane

AI ‘boom’ gura tehnološke dionice u orbitu, dok ostatak tržišta tapka u mjestu

Val ulaganja u umjetnu inteligenciju dramatično je podigao tehnološke sektore, koji su daleko nadmašili šire tržište. Nvidia je porasla više od 1000%, Broadcom preko 700%, a cijeli IT i komunikacijski sektor prednjače zahvaljujući potražnji za AI infrastrukturom, cloud computingom i digitalnim uslugama. Meta je gotovo peterostruko narasla, gurajući komunikacijske usluge u vrh prinosa. Potrošačke digitalne platforme također profitiraju. U međuvremenu, sektori poput komunalija, zdravstva, energetike i materijala ostvaruju znatno skromnije rezultate, dok S&P 500 ukupno raste 80%. Mreža

04.12.2025. (11:00)

Dobar je za brzinu, ne i za dubinu

Korisnici ChatGPT-a uče manje od onih koji znanje traže putem klasičnih web pretraživača

Sudionici istraživanja koji su koristili ChatGPT u pravilu pisali kraće, generičke tekstove s manje činjenica koje su čitatelji ocijenili kao manje korisne. Čak i kad su svi imali na raspolaganju iste informacije, oni koji su ih dobivali u formi AI sinteze stjecali su površnije znanje. Autori smatraju da se problem krije u pasivnosti: Google traži aktivno čitanje, selekciju i interpretaciju izvora, dok LLM obavlja taj posao umjesto korisnika. Iako ne predlažu napuštanje umjetne inteligencije, upozoravaju da bi je trebalo koristiti strateški – za brze činjenice, ne za temeljito učenje. Bug

02.12.2025. (19:00)

Možda ako diplomira

ChatGPT nije i ne može biti zamjena za psihoterapeuta

Mladi su, pokazuju statistike, sve češće anksiozni i depresivni, a u takvim se stanjima povjeravaju ChatGPT-ju koji im služi kao psihoterapeut. Međutim, slučaj tinejdžera čiji je život završio tragično pokazuje koliko takvo savjetovanje može biti neučinkovito. ChatGPT je samo jezični model, bez sposobnosti razumijevanja emocija i posljedica svojih riječi. Iako se čini kao najbolji psihoterapeut jer je uvijek dostupan i pun razumijevanja, upravo iz navedenih razloga on je i najgori psihoterapeut. OpenAI i ostali tvorci velikih jezičnih modela morat će se pod hitno pozabaviti tim rastućim problemom kako ih se ne bi više moglo pozivati na odgovornost. Razgovar u podcastu na Netokraciji

01.12.2025. (09:00)

Još uvijek ne zna skuhati ručak, ali sve ostalo radi

ChatGPT slavi treći rođendan: od „previewa“ do svakodnevnog pomagača

OpenAI je povodom treće godišnjice ChatGPT-ja otkrio statistike koje pokazuju koliko je alat postao svakodnevan. ChatGPT danas odgovara na oko 29.000 poruka u sekundi, a koristi ga 800 milijuna ljudi tjedno. Tri četvrtine razgovora globalno odnosi se na praktične savjete, informacije i pisanje. U UK-u dominiraju pisanje, savjeti, zdravlje i učenje. Najčešće globalne radnje su učitavanje slika, pretraživanje interneta, napredno zaključivanje, generiranje slika, analiza podataka i diktiranje. Korisnici češće šalju svoje fotografije nego što traže nove vizuale. Poslovni

26.11.2025. (23:00)

Previše chatGPT-a, premalo zdravog razuma

ChatGPT i AI psihoza: kada chatbot postane loš terapeut

Sve više korisnika razvija ozbiljne mentalne krize nakon pretjeranog korištenja chatbotova poput ChatGPT-ja, uključujući paranoju, deluzije i potpuni gubitak doticaja sa stvarnošću. Zabilježeni su raspadi obitelji, gubitak posla i hospitalizacije, čak i kod ljudi bez prethodne psihijatrijske povijesti. Istraživanja pokazuju da chatbotovi često potvrđuju korisničke zablude umjesto da ih prepoznaju, ponekad i pogoršavajući stanje. Stručnjaci upozoravaju da se AI sve češće koristi kao zamjena za terapeute, dok tehnološke tvrtke najavljuju jače sigurnosne mjere – ali štete već ima. tportal

25.11.2025. (19:00)

I njemu je dosta patetike

Kad AI glumi urednika: Dala ChatGPT-u tekst na provjeru, on joj je dao suvisle sugestije

Autorica teksta na Netokraciji opisuje kako je, nakon što je svjedočila požaru u zgradi Vjesnika, ChatGPT-u dala svoj emotivni tekst (koji nije objavila) na provjeru — i dobila hladan, ali precizan presjek tipičnih uredničkih primjedbi: previše patetike, premalo informacija, političke klizavice na sve strane. AI ju je podsjetio na osnovna novinarska pravila, upozorio na ideološke interpretacije i pokazao kako algoritam može biti koristan korektivni savjetnik. Iako njezin tekst ostaje osobna, emotivna priča kakvu umjetna inteligencija ne može napisati, autorica zaključuje da – iako AI nikad neće biti čovjek – može biti dobar prijatelj koji sprječava novinarski autogol (ili barem može izbjeći daveže od komentatora).

25.11.2025. (13:00)

Ili: kako napisati rečenicu koju robot neće ignorirati

Kako navesti ChatGPT da vas citira

Analiza gotovo dva milijuna sesija pokazuje da ChatGPT najčešće citira blogove koji odmah nude jasnu “answer capsule” – kratku, samodostatnu definiciju od 20–25 riječi bez ikakvih linkova. Originalni podaci i “vlasnička” stručna mišljenja dodatno povećavaju šanse za citiranje, dok linkovi unutar kapsule smanjuju vjerojatnost. Najbolje prolaze tekstovi koji kombiniraju kapsulu i jedinstvene uvide. Zaključak: LLM-ovi najviše vole kratke, jasne i autoritativne odgovore, bez distrakcija, a SEO timovi bi se trebali usmjeriti na takvu strukturu i čiste, citabilne uvodne blokove. Search Engine Land