Ili si woke il' si hadžija
Strah od uvrede blokira dijalog: Izazovi političke korektnosti u modernom obrazovanju
Pretjerano inzistiranje na politički korektnom jeziku stvara tjeskobu koja, umjesto da povezuje, duboko narušava međuljudske odnose. Iz straha da ne izgovore “pogrešnu riječ”, ljudi sve češće biraju samocenzuru i izbjegavaju važne razgovore o razlikama, što vodi u izolaciju i polarizaciju. Pokušaji da se ljudska komunikacija sterilizira, pa čak i uz pomoć AI alata, ubijaju autentičnost i empatiju. Umjesto bježanja u sigurne mjehuriće istomišljenika, rješenje leži u prihvaćanju nelagode, davanju prednosti ljudskoj nesavršenosti te građenju odnosa kroz otvoren dijalog u kojem pogreška nije kraj komunikacije, već prilika za učenje.. Psychology today