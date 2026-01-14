Algoritmi računaju, ljudi naplaćuju

Mladi su, pokazuju statistike, sve češće anksiozni i depresivni, a u takvim se stanjima povjeravaju ChatGPT-ju koji im služi kao psihoterapeut. Međutim, slučaj tinejdžera čiji je život završio tragično pokazuje koliko takvo savjetovanje može biti neučinkovito. ChatGPT je samo jezični model, bez sposobnosti razumijevanja emocija i posljedica svojih riječi. Iako se čini kao najbolji psihoterapeut jer je uvijek dostupan i pun razumijevanja, upravo iz navedenih razloga on je i najgori psihoterapeut. OpenAI i ostali tvorci velikih jezičnih modela morat će se pod hitno pozabaviti tim rastućim problemom kako ih se ne bi više moglo pozivati na odgovornost. Razgovar u podcastu na Netokraciji