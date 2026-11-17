Istraživanje organizacije Clean Cities, čije je rezultate predstavio Sindikat biciklista, smjestilo je Zagreb na 38. mjesto od 40 europskih gradova po kvaliteti zraka. S osvojenih 19,1 bodom, hrvatska metropola potpuno je podbacila u kategoriji usklađenosti s nadolazećim standardima EU-a do 2030., dok je najslabije ocjene dobila za prometne politike. Dok nordijski gradovi dominiraju vrhom, Zagreb se guši u smogu i drži neslavno začelje uz bok Ateni i Bukureštu, što potvrđuje da grad čeka hitna zelena transformacija. Zagreb.info, Poslovni