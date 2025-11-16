Kad zrak postane luksuz, a livadna kadulja heroj
Slavonski Brod, gdje je zrak trenutno najgori u EU, traži spas u zelenilu i pročišćivačima zraka
S početkom sezone grijanja Slavonski Brod bilježi alarmantno visoke koncentracije PM2.5 čestica, što ga čini najzagađenijim gradom u EU. Glavni uzroci su teretni i gradski promet, industrija, kućna ložišta te termoelektrane u BiH. Zimske temperaturne inverzije dodatno pogoršavaju situaciju. Stanovnicima se preporučuje smanjenje aktivnosti na otvorenom, korištenje pročišćivača zraka i povećanje urbanog zelenila, pri čemu livadna kadulja pokazuje iznenađujuće dobre rezultate u pročišćavanju zraka. N1