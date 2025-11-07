Dim se razišao, ali nervoza ostala u zraku
Nakon požara u Svetoj Nedelji: zrak u Zagrebu povremeno loš, ali bez većih odstupanja
Dva dana nakon požara u Svetoj Nedelji, mjerenja NZJZ-a „Andrija Štampar“ i DHMZ-a pokazuju da kvaliteta zraka u Zagrebu povremeno pada, osobito južno od Save, ali nema trajnih prekoračenja ni ozbiljnijih odstupanja. U zraku su zabilježene lebdeće čestice PM10 i PM2.5, no to je uobičajeno za hladniji dio godine. Stručnjaci savjetuju ograničavanje fizičke aktivnosti na otvorenom i temeljito pranje povrća. DHMZ ističe da Državna mreža nije zabilježila neuobičajene vrijednosti koje bi se mogle povezati s požarom. Index