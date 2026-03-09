Nije da je smog, ali skoro pa ne vidim katedralu
Plan za čišći Zagreb: Investicije u grijanje i promet protiv zimskog smoga
Onečišćenje zraka u Zagrebu posljedica je geografskog položaja, meteoroloških uvjeta i ljudskih aktivnosti. Zimi temperaturna inverzija zadržava zagađenje pri tlu, dok su glavni izvori kućna ložišta na drva i fosilna goriva, promet te građevinski radovi. Grad planira smanjenje emisija kroz energetsku obnovu kuća, modernizaciju sustava grijanja i elektrifikaciju javnog prijevoza. U tijeku je nabava električnih autobusa, a potiče se i korištenje bicikala. Država do 2030. planira uložiti oko 260 milijuna eura u projekte smanjenja emisija i modernizaciju energetskih sustava. Index