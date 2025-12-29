Burzovna 2025.: CROBEX snažno gore, dobitnici jasni, gubitnici rijetki - Monitor.hr
Danas (14:00)

Bikovsko tržište s povremenim hlađenjem - i pokojom opeklinom

Burzovna 2025.: CROBEX snažno gore, dobitnici jasni, gubitnici rijetki

Hrvatsko dioničko tržište u 2025. nastavilo je snažan uzlet, uz rast CROBEX-a od gotovo 20 posto. Većina dionica iz indeksa donijela je dobit, predvođena Končar grupom, Dalekovodom, AD Plastikom i Đurom Đakovićem. Tržište su oživjela i tri IPO-a, među kojima se posebno istaknuo Ing-Grad. Hotelijeri su profitirali od dobre turističke sezone, dok su banke i Atlantic Grupa bili među rijetkim gubitnicima. Godinu su obilježili i prvi koraci prema regionalnom povezivanju burzi. tportal


