A zato HDZ ne želi povećati koeficijente!

U novom nastavku svog feljtona o Croatiji Airlines, Goranko Fižulić osvrnuo se na Zračnu luku Zagreb i simulirao putovanje iz Nürnberga u niz glavnih europskih gradova i natrag. Ovo su cijene: do Sofije i natrag 367 kuna, do Niša i natrag 401 kunu, do Napulja i natrag 452 kune, Skoplje 519 kuna, Kijev 571 kunu, Budimpešta 697 kuna, Priština 1.821 kuna i rekorder Zagreb do kojeg iz Nürnberga i nazad treba platiti 1.938 kuna.