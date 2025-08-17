Vino: najstariji wellness program na svijetu

Više od polovice tih količina dolazi iz samo pet država. Najveći proizvođač je Kina s gotovo 19 % svjetskog udjela, zatim tu su Italija i Francuska koje su poznate po stoljetnim vinogradarskim tradicijama, slijedi SAD s Kalifornijom kao vinogradarskim gigantom i Španjolska, lider po površinama vinograda. Osim za svježu konzumaciju, grožđe se prerađuje u vino, sokove i sušene proizvode. Oko trećina svjetske proizvodnje ide na stolove potrošača kao svježe voće, dok ostatak završava u bocama vina ili kao grožđice, kojih se godišnje proizvede oko 1,4 milijuna tona. U svijetu se godišnje proizvede oko 258 milijuna hektolitara vina, a najveći proizvođači su Italija, Francuska i Španjolska. Najveći izvoznici vina su Italija, Španjolska i Francuska, dok uvozni rekorderi uključuju SAD, Njemačku i Veliku Britaniju. Agroklub