Danas vinova loza zauzima oko 6,7 milijuna hektara širom svijeta, a godišnja proizvodnja grožđa iznosi približno 75 milijuna tona - Monitor.hr
Danas (17:00)

Vino: najstariji wellness program na svijetu

Danas vinova loza zauzima oko 6,7 milijuna hektara širom svijeta, a godišnja proizvodnja grožđa iznosi približno 75 milijuna tona

Više od polovice tih količina dolazi iz samo pet država. Najveći proizvođač je Kina s gotovo 19 % svjetskog udjela, zatim tu su Italija i Francuska koje su poznate po stoljetnim vinogradarskim tradicijama, slijedi SAD s Kalifornijom kao vinogradarskim gigantom i Španjolska, lider po površinama vinograda. Osim za svježu konzumaciju, grožđe se prerađuje u vino, sokove i sušene proizvode. Oko trećina svjetske proizvodnje ide na stolove potrošača kao svježe voće, dok ostatak završava u bocama vina ili kao grožđice, kojih se godišnje proizvede oko 1,4 milijuna tona. U svijetu se godišnje proizvede oko 258 milijuna hektolitara vina, a najveći proizvođači su Italija, Francuska i Španjolska. Najveći izvoznici vina su Italija, Španjolska i Francuska, dok uvozni rekorderi uključuju SAD, Njemačku i Veliku Britaniju. Agroklub


Slične vijesti

21.09.2023. (22:00)

Najtužnija rečenica u Bibliji: (ni za) vina nemaju

Zbog skupljeg grožđa poskupilo i vino

Dok se lani u ovo doba kilogram grožđa sorte graševina ili rajnski rizling mogao nabaviti za pet do šest kuna, ovih je dana cijena oko 50 posto viša. Danas gotovo i nema grožđa za manje od euro za kilogram. Tako se graševina na području Križevaca prodaje za 1 euro, u Cestici kod Varaždina cijena je 1,20 eura. Na području Plešivice pak muškat žuti može se kupiti za 1,40 eura. Dakle, pripremite se na činjenicu da ćete omiljeni gemišt plaćati osjetno više nego prošle jeseni. Prema prvim procjenama vinara i vinogradara sa sjevera, gemišt bi u odnosu na lani mogao biti i duplo skuplji. Danica

08.07.2016. (14:10)

Dva zrna grožđa ...720 dolara

Japan: Grozd prodan za – 11.000 dolara

Mjerica grožđa prodana je za rekordnih 11.000 dolara u Japanu gdje voće često postiže visoke cijene i donosi društveni ugled, piše BBC. Vlasnik supermarketa na zapadu Japana otišao je s dražbe s 30 bobica grožda, svakim vrijednim 360 dolara. Radi se o Ruby Romans, vrsti superslatkog grožđa koje izvan sezone raste u prefekturi Ishikawa. “Izložit ćemo ga u našoj trgovini prije nego kupcima ponudimo komadić za kušanje”, rekao je kupac Takamaru Konishi.