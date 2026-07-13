Svi klafraju, ja ne čujem
Darko Rundek & Ekipa na Šalati: Obljetnica ‘Bolera’ uz aktivističke poruke
Ukratko Rundek i Ekipa, pojačani bivšim članovima Haustora, Damirom Pricom Caprijem na saksofonu i Zoranom Zajecom Zexom na gitari održali su na zagrebačkoj Šalati koncert pod nazivom “Zelena Šalata za svijet bez šnicla”, u skladu s Darkovim dugogodišnjim ekološkim i vegetarijanskim aktivizmom, koji je ujedno bio i prigoda da se obilježi, kako kažu, “špičasta”, 41. obljetnica kultnog albuma Haustora “Bolero”. Zoran Stajčić i Ivan Laić imaju dijalošku recenziju na Ravno do dna, sretni su što je nevrijeme zaobišlo Šalatu, ističu aktivitistički karakter koncerta, nazvavši ga „borbenim i smislenim rokenrolom za zajednicu“ i izvan glazbenog okvira. Publika, koja je napunila Šalatu, zavrijeđuje i špotanciju zbog pričanja za vrijeme koncerta, ali i mlake reakcije na izvrsnu svirku.