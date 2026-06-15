Delhi gori na 64°C: Termalne kamere otkrile paklene površinske temperature - Monitor.hr
Danas (12:00)

I vrag bi u Delhiju tražio debeli hlad

Delhi gori na 64°C: Termalne kamere otkrile paklene površinske temperature

Glavni grad Indije pogođen je ekstremnim toplinskim valom, a službene temperature zraka redovito prelaze 40°C. Međutim, mjerenja termalnom kamerom organizacije Greenpeace India na ulicama Delhija otkrila su znatno dramatičniju situaciju – površina asfalta i motocikli na suncu dosežu čak 64°C, dok u hladu drveća temperatura pada na “ugodnijih” 40°C. Liječnici upozoravaju da izloženost ovakvim paklenim vrućinama uzrokuje toplinsku iscrpljenost, a u težim slučajevima i zatajenje organa. Građanima se savjetuje stalna hidratacija, nošenje svijetle odjeće te izbjegavanje otvorenog prostora sredinom dana. BBC, Index


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I dok kineske dionice, pod pritiskom nepopularnih mjera partijskih birokrata, tonu sve dublje na negativan teritorij, indijski burzovni indeksi uporno nižu povijesne rekorde, zorno oslikavajući prekretnicu na globalnoj sceni. Iz perspektive razvijenih zemalja, bilo da je riječ o političkim ili investicijskim preferencijama, Kina je “out”, Indija je “in”, a odluka J.P. Morgana to samo potvrđuje. Mario Gatara za Poslovni.