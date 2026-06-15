I vrag bi u Delhiju tražio debeli hlad
Delhi gori na 64°C: Termalne kamere otkrile paklene površinske temperature
Glavni grad Indije pogođen je ekstremnim toplinskim valom, a službene temperature zraka redovito prelaze 40°C. Međutim, mjerenja termalnom kamerom organizacije Greenpeace India na ulicama Delhija otkrila su znatno dramatičniju situaciju – površina asfalta i motocikli na suncu dosežu čak 64°C, dok u hladu drveća temperatura pada na “ugodnijih” 40°C. Liječnici upozoravaju da izloženost ovakvim paklenim vrućinama uzrokuje toplinsku iscrpljenost, a u težim slučajevima i zatajenje organa. Građanima se savjetuje stalna hidratacija, nošenje svijetle odjeće te izbjegavanje otvorenog prostora sredinom dana. BBC, Index