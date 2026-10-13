Demografska analiza Nenada Bakića: Hrvatska gubi stanovništvo, stari i oslanja se na doseljenike - Monitor.hr
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Malo nas je, al' nas nema

Demografska analiza Nenada Bakića: Hrvatska gubi stanovništvo, stari i oslanja se na doseljenike

Hrvatska od 2001. do 2024. izgubila desetinu stanovnika te postala jedna od najstarijih nacija u Europi, pri čemu na jednog umirovljenika dolazi sve manje radno sposobnih ljudi, piše Nenad Bakić za Pokazatelje. Prirodni pad broja stanovnika prisutan je u svim županijama jer se svake godine rodi znatno manje djece nego što ih umre. Ukupan broj stanovnika ipak blago raste zahvaljujući doseljavanju iz inozemstva, pri čemu se značajno promijenila struktura doseljenika, pa tako sve veći udio radne snage dolazi iz azijskih zemalja. Najmlađi je grad Zagreb, kao i sjeverozapad Hrvatske, najstarija Šibensko-kninska. Žene rađaju nešto manje nego 2008., ali je i općenito sve manje žena. Od 1998. do 2025. umrlo je ukupno oko 360 tisuća ljudi više nego što ih se rodilo. Živi se dulje nego ikad (79,9 god), no ispod prosjeka EU.


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