Možda ćemo biti stari i bespomoćni, ali hej - uz rekordno visoki BDP!

Europa istodobno ubrzano stari, više nego bilo koji drugi kontinent. Sve je manje djece i radno sposobnog stanovništva, a sve više umirovljenika. Nadimak Stari kontinent sada se vraća kao cinična istina, a demografska kriza utjecat će i na gospodarstvo. Možda je najzanimljivije to što se velik dio Europe istodobno bogati. Danas Hrvatska ima veći BDP nego prije dvadeset godina, rekordne turističke prihode, više plaće nego ikada prije te nikada skuplje nekretnine u povijesti, a manje stanovnika. Moderni kapitalizam omogućuje gospodarski rast čak i uz manji broj stanovnika jer automatizacija, digitalizacija i rast produktivnosti znače da gospodarstvo više ne treba jednaku količinu ljudskog rada kao prije nekoliko desetljeća. No, društvo nije ekonomija, a tehnologija ne može sama održavati društvenu vitalnost, kaže Višeslav Raos za tportal.