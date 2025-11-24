Otvorenost na papiru, zatvoreno na Markovu trgu
Deset godina vladavine Andreja Plenkovića – donošenje odluka iza zatvorenih vrata, ističe Gong
Gong je predstavio preporuke za veću transparentnost Vlade, ali institucije i mediji upozoravaju na duboku netransparentnost. Javna savjetovanja često su formalna, zakoni se donose iza kulisa, nezavisne institucije su slabe, a civilno društvo i mediji napadnuti i marginalizirani. Povjerenica za informiranje i pučka pravobraniteljica ističu ignoriranje primjedbi i manipulaciju zakonodavnim procesom. Članice vlade i službene institucije nisu se odazvale javnoj raspravi. Situacija pokazuje sustav u kojem se odluke donose bez nadzora, a demokracija i sudjelovanje građana ozbiljno su ugroženi. H-alter