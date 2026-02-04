Ipak zna održati koncert bez suvišnih tri riječi
Rimac: Plenkovićev manevar – Thompson kao politički instrument za discipliniranje Zagreba i desnice
Profesor Ivan Rimac ističe da je Plenković organiziranjem dočeka rukometaša želio demonstrirati moć nad desnicom i samim Thompsonom, zabranivši mu izvođenje pjesme “Čavoglave”. Naglasak je na Plenkovićevoj “opijenosti moći” i svjesnom zaobilaženju institucija radi ponižavanja platforme Možemo. S druge strane, Thompson je prikazan kao akter koji pristaje na “financijski lukrativne dogovore” s HDZ-om, unutar okvira koje mu premijer dopušta. Zaključno, video upozorava na opasnu radikalizaciju i narušavanje pravne države radi kratkoročnih političkih bodova. Ideje