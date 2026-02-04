Ipak zna održati koncert bez suvišnih tri riječi

Rimac: Plenkovićev manevar - Thompson kao politički instrument za discipliniranje Zagreba i desnice - Monitor.hr
Rimac: Plenkovićev manevar – Thompson kao politički instrument za discipliniranje Zagreba i desnice

Profesor Ivan Rimac ističe da je Plenković organiziranjem dočeka rukometaša želio demonstrirati moć nad desnicom i samim Thompsonom, zabranivši mu izvođenje pjesme “Čavoglave”. Naglasak je na Plenkovićevoj “opijenosti moći” i svjesnom zaobilaženju institucija radi ponižavanja platforme Možemo. S druge strane, Thompson je prikazan kao akter koji pristaje na “financijski lukrativne dogovore” s HDZ-om, unutar okvira koje mu premijer dopušta. Zaključno, video upozorava na opasnu radikalizaciju i narušavanje pravne države radi kratkoročnih političkih bodova. Ideje


Deset godina vladavine Andreja Plenkovića – donošenje odluka iza zatvorenih vrata, ističe Gong

Gong je predstavio preporuke za veću transparentnost Vlade, ali institucije i mediji upozoravaju na duboku netransparentnost. Javna savjetovanja često su formalna, zakoni se donose iza kulisa, nezavisne institucije su slabe, a civilno društvo i mediji napadnuti i marginalizirani. Povjerenica za informiranje i pučka pravobraniteljica ističu ignoriranje primjedbi i manipulaciju zakonodavnim procesom. Članice vlade i službene institucije nisu se odazvale javnoj raspravi. Situacija pokazuje sustav u kojem se odluke donose bez nadzora, a demokracija i sudjelovanje građana ozbiljno su ugroženi. H-alter

Vučetić: Koncert je simbolička smrt europskog premijera Plenkovića i on iz te smrti ne može izaći

Jedini koji je nepromijenjen u segmentu naše povijesti je Marko Perković Thompson, pogone ga isti motivi i ima isti vrijednosti sustav. Onaj koji je doživio promjenu je premijer Plenković. Od Milanovića ništa novo, ali je veći problem što ne reagiraju oporbene stranke. Možemo! je izabrano da bude prisutno u Zagrebu, a Milanović u Ustavu, a Ustav je prekršen koncertom i Plenkovićevim namjerama da ova država postane njegova država. On je ovim činom izvršio konačnu detuđmanizaciju HDZ-a jer Tuđman nikada na ovakvo nešto ne bi pristao… rekao je Marko Vučetić za N1.

Milanović i Tomašević najavili svoje zadnje mandate na trenutnim funkcijama, Plenkoviću ostaje dilema: novi mandat ili europska karijera

Ishod ovogodišnjih lokalnih izbora nije označio samo završetak intenzivnoga superizbornog niza u Hrvatskoj, nego je i (re)konfigurirao odnose političkih snaga u zemlji. Njih i dalje predvode isti akteri kao i u prethodnom izbornom ciklusu, pri čemu su najzvučnije izjave dali Zoran Milanović i Tomislav Tomašević, one o svojim zadnjim mandatima na aktualnim položajima. Hoće li zemlja i njezin glavni grad krajem desetljeća imati nove čelne ljude? Tomašević, potpuno drukčijega političkog i osobnog profila, ima isti limit kao i Bandić: i dalje se ne uspijeva nametnuti kao političar nacionalnog utjecaja. Plenković, koji je premlad za političku mirovinu, će ili četvrti put voditi svoju stranku na parlamentarnim izborima te nastojati i dalje biti premijer ili ga čeka odlazak s te dužnosti, ako ne u oporbu, onda u neke od europskih institucija, gdje bi ga željeli vidjeti i mnogi iz HDZ-a. Boško Picula za tportal

Šajatović: Javnost ignorira rast BDP-a jer si Plenković prisvaja zasluge

Kod političara je često teško razlučiti kad su ozbiljno razočarani, a kad je riječ o predstavi za medije i opću javnost. U ovom slučaju, međutim, može se povjerovati da je predsjednik HDZ-a i Vlade iskreno razočaran i uvrijeđen što se ne reagira na rast BDP-a od 3,8 posto. Prema onoj staroj narodnoj o svekrvi koja ‘kćerku kara (psuje – nap. a.), snahi prigovara‘, Plenković prigovarajući medijima zapravo indirektno prigovara glasačima koji u anketama ne nagrađuju rast BDP-a, nego se razlika između HDZ-a i SDP-a smanjila na 26,3 posto prema 25,7 posto. Premijer ima pravo biti razočaran i začuđen medijima i biračima. Ali bilo bi korisno pogledati stvari iz drugoga kuta. Iz njega bi se moglo vidjeti da je za ignoriranje podataka o rastu BDP-a možda najviše kriv sâm premijer. Miodrag Šajatović za Lider.

Vučetić: Završena je lažna priča o Plenkovićevoj moći izvan RH

Plenković, dakle, ima oteti ili ukradeni legitimitet. On je formirao saborsku većinu, a potom i vladu, s onima koji su se biračima kleli kako ni pod koju cijenu neće podržati Plenkovića. Birači su glasali za Domovinski pokret zbog toga što je on bio protiv Plenkovića, a onda je Domovinski pokret izigrao volju birača i formirao saborsku većinu i vladu upravo s Plenkovićem. Pretpostavljam da to nije nikoga iznenadilo, politička desnica u Hrvatskoj i služi da HDZ, na ovaj ili onaj način, provodi politike otimanja, krađe, varanja i uništavanja.

Plenković je jak onoliko koliko je jaka država kojom upravlja. Hrvatska je malena država, nikada nije bila i nikada neće biti neki faktor u međunarodnoj politici, ali to nije nedostatak. U beznačajnosti imamo prilike urediti državu, a mi, umjesto toga, desetljećima sustavno uništavamo državu i, posve besmisleno, sebi utvaramo kako smo bitni. Da smo bitni, zasigurno nam Srbija ne bi bila glavni neprijatelj. Marko Vučetić za Autograf

Đikić: Premijer u defanzivi

Andrej Plenković trenutačno je u politički najnezavidnijoj situaciji otkako je na premijerskom položaju. Koalicija s DP-om glavni je i trajni izvor njegove frustracije, pogotovo nakon što se pokazalo da ipak nisu samo neophodni privjesak. A za tri mjeseca održat će se lokalni izbori, što znači da nema vremena za krupne poteze. HDZ, doduše, teško može biti poražen na lokalnim izborima, prije svega zato što postoji 21 županija, no rezultati nedavnih predsjedničkih izbora i recentna istraživanja političkih preferencija, u kojima se SDP na nacionalnoj razini približio HDZ-u na svega tri posto zaostatka, kazuju da bi Plenkovićeva stranka mogla izgubiti vlast u nekim županijama, gradovima i općinama, dok će te gubitke teško kompenzirati pobjedama u sredinama u kojima im to nije uspjelo prije četiri godine. Ivica Đikić za Novosti.

Nacional: Uz aferu Dabro planira se i operacija rušenja Plenkovića, iza toga navodno stoje Karamarko i Milijan Brkić

Izvor blizak vrhu-u HDZ-a tvrdi da se uz aferu Dabro planira i operacija rušenja Plenkovića: ‘Probudila se ponovno ekipa koja je dosta dugo bila nevidljiva u HDZ-u, a to su Milijan Brkić, Vlado Galić i Tomislav Karamarko. Oni su preuzeli Mrežu TV i uz Z1 televiziju, koju drži predsjednik stranke DOMiNO Mario Radić, koordinirano nastupaju’. Navodno pripremaju Jandrokovića za premijera, a novi predsjednik stranke bio bi Oleg Butković. Ta operacija pokrenuta je iz više razloga, a prvenstveno zbog procjena da bi Andrej Plenković mogao napustiti te dvije funkcije puno prije no što se očekuje, moguće čak i zbog iznenadne eskalacije napetosti unutar Domovinskog pokreta koje također prijete stabilnosti aktualne saborske većine. Nacional

Đikić: Tvrdo, tvrđe, grđe

U suštinskom smislu, naravno, nevažno je tko će se od uzvanika pojaviti na predsjedničkoj inauguraciji, ali ishitreno donošenje takve odluke u afektu dosta govori o trenutačnom psihičkom stanju premijera. Naprosto se ne može pomiriti s time da su građani odriješili Milanovića svega onog što on, Plenković, smatra neoprostivim, pa upada u zamku da čini isto, ili i gore, od Milanovićevih postupaka preko kojih, eto, ne može prijeći. Plenkoviću treba sukob s Milanovićem, makar bio nešto manje intenzivan: misli da svojim biračima i javnosti tako poručuje da nije slab lider i da se ne boji konfrontacije. Plenković bi se mogao naći u velikim problemima nastavi li cijediti suhu drenovinu, u što se pretvorio sukob s Milanovićem, a tu ponajprije mislimo na svibanjske lokalne izbore i na sve jasnije nezadovoljstvo unutar HDZ-a zbog Plenkovićeve iracionalne jurnjave slijepom ulicom – kaže Ivica Đikić za Novosti.

Što sad nakon izbora? Prijepori premijera i predsjednika će se nastaviti, no na potezu je Plenković

Glavni razlog debakla HDZ-ovog kandidata Dragana Primorca nalaze u njegovoj neautentičnosti. Ni prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman nije uspio ostvariti takav rezultat kakav je jučer postigao Milanović. Sad je na potezu Plenković, koji treba odlučiti hoće li ući u suradnju u onim pitanjima na kojima po Ustavu mora surađivati. Milanović tu motiva nema jer ima nesumnjivu podršku građana. dDosta niska izlaznost zabilježena upravo u onim krajevima gdje HDZ inače dominira, a baš tamo ima i dosta nevažećih listića, primjerice u Splitsko-dalmatinskoj županiji i Gradu Zagrebu. tportal

  • Obrađeno 100% biračkih mjesta, Milanoviću 74.68% glasova, a Primorcu 25.32% (HRT)
  • Primorac je sinoć inače izbjegao zadnje izjave za TV-kamere te je izašao kroz hotelsku kuhinju, od partnera u stožeru bio samo Zekanović (Nacional)
  • Hoćete li čestitati pobjedniku? Plenković: Rezultate smo primili na znanje. Nismo djeca i nemamo mozak golublji (Nacional), ssmatram da ovaj rezultat na predsjedničkim izborima neće imati negativan odjek na predstojeće lokalne izbore. Ovo je poziv na buđenje u HDZ-ovim sredinama na županijskoj, gradskoj i općinskoj razini kako bi se više angažirali (Večernji)
  • Komentiraju rezultate izbora na Forumu
Plenković predstavio kompenzacijske mjere za poslodavce zbog podizanja minimalca

Premijer Andrej Plenković izjavio je u uvodu sjednice Vlade da je odlučeno da se iznos minimalne bruto plaće od iduće godine podigne za 130 eura na 970 eura, porast će i studentska satnica na 6,06 eura, a najavljene su i kompenzacijske mjere za poslodavce kako bi se održala njihova ekonomska aktivnost i sačuvala radna mjesta. Za svakog radnika koji trenutno prima minimalnu plaću, poslodavac će moći tražiti kompenzaciju između trenutnog i budućeg iznosa minimalne plaće što je ukupno 390 eura po radniku – te će se mjere moći ostvariti putem zavoda za zapošljavanje (HZZ-a). HRT