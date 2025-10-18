Branko u muzeju, Mia na TikToku
Deset hrvatskih imena koja polako odlaze u zaborav
Stručnjaci koji proučavaju lingvistiku i sociokulturne obrasce u Hrvatskoj primjećuju da se roditelji danas češće odlučuju za kraća, međunarodno prepoznatljiva imena poput Luke, Mije, Sare ili Noe, dok su klasična slavenska imena sve rjeđa. Imena poput Branka, odnosno Branko, Mislav, Dubravka/o, Vlasta, Vlatka, Nada, Katica, Ljubica, Kamilo i Ljudevit gotovo su iščezla kod mlađih generacija. Ova imena, simbolična za razdoblje sredine 20. stoljeća, nekada su bila vrlo popularna u cijeloj Hrvatskoj. Index