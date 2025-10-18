Branko u muzeju, Mia na TikToku

Ministarstvo uprave RH objavilo je listu imena koja su roditelji najčešće davali bebama rođenima u 2019. godini u Hrvatskoj. Ovo je lista najpopularnijih ženskih imena:

Mia (563) Ema (409) Lucija (375) Sara (374) Nika (344) Marta (337) Petra (322) Ana (321) Rita (318) Iva (292) Elena (269) Eva (267) Lana (255) Dora (249) Mila (244) Lea (243) Laura (227) Marija (220) Klara (218) Lara (213)

20 najčešćih imena za dječake u Hrvatskoj:

Luka (894) David (568) Jakov (500) Ivan (482) Petar (431) Matej (360) Karlo (359) Mateo (355) Roko (352) Borna (347) Marko (344) Leon (334) Josip (327) Fran (326) Filip (323) Mihael (315) Noa (308) Ivano (277) Niko (275) Lovro (268)

Ovdje se nalazi popis 50 najčešćih ženskih i muških imena novorođene djece u 2018. godini (PDF, stranica 5)