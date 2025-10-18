Deset hrvatskih imena koja polako odlaze u zaborav - Monitor.hr
Branko u muzeju, Mia na TikToku

Deset hrvatskih imena koja polako odlaze u zaborav

Stručnjaci koji proučavaju lingvistiku i sociokulturne obrasce u Hrvatskoj primjećuju da se roditelji danas češće odlučuju za kraća, međunarodno prepoznatljiva imena poput Luke, Mije, Sare ili Noe, dok su klasična slavenska imena sve rjeđa. Imena poput Branka, odnosno Branko, Mislav, Dubravka/o, Vlasta, Vlatka, Nada, Katica, Ljubica, Kamilo i Ljudevit gotovo su iščezla kod mlađih generacija. Ova imena, simbolična za razdoblje sredine 20. stoljeća, nekada su bila vrlo popularna u cijeloj Hrvatskoj. Index


08.02.2020. (14:50)

Ministarstvo uprave: Najčešća imena novorođene djece u 2019. godini

Ministarstvo uprave RH objavilo je listu imena koja su roditelji najčešće davali bebama rođenima u 2019. godini u Hrvatskoj. Ovo je lista najpopularnijih ženskih imena:

  1. Mia (563)
  2. Ema (409)
  3. Lucija (375)
  4. Sara (374)
  5. Nika (344)
  6. Marta (337)
  7. Petra (322)
  8. Ana (321)
  9. Rita (318)
  10. Iva (292)
  11. Elena (269)
  12. Eva (267)
  13. Lana (255)
  14. Dora (249)
  15. Mila (244)
  16. Lea (243)
  17. Laura (227)
  18. Marija (220)
  19. Klara (218)
  20. Lara (213)

20 najčešćih imena za dječake u Hrvatskoj:

  1. Luka (894)
  2. David (568)
  3. Jakov (500)
  4. Ivan (482)
  5. Petar (431)
  6. Matej (360)
  7. Karlo (359)
  8. Mateo (355)
  9. Roko (352)
  10. Borna (347)
  11. Marko (344)
  12. Leon (334)
  13. Josip (327)
  14. Fran (326)
  15. Filip (323)
  16. Mihael (315)
  17. Noa (308)
  18. Ivano (277)
  19. Niko (275)
  20. Lovro (268)

