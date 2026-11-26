Domaća pamet, strana adresa
Devetero hrvatskih znanstvenika među najcitiranijima na svijetu u 2026., ali nitko ne radi u Hrvatskoj
Na ovogodišnjoj Clarivateovoj ljestvici najcitiranijih svjetskih znanstvenika nalazi se devetero Hrvata, no niti jedan ne radi u matičnoj hrvatskoj ustanovi. Slično pokazuje i pregled cjeloživotnih karijera vodećih domaćih istraživača, od kojih je oko 90 posto uspjeh ostvarilo u inozemstvu. Iako znanstvena dijaspora nesebično pomaže domovini, primjerice kroz inicijativu CROSCIENCE, hrvatski sustav s ulaganjima od tek 1,37 posto BDP-a ne nudi konkurentne uvjete, stabilno financiranje ni infrastrukturu za njihov povratak. Umjesto pukog nacionalnog ponosa zbog tuđih institucija, ovi podaci poziv su na preuzimanje odgovornosti i reformu domaće znanstvene politike. Igor Berecki za Bug.