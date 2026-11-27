Igra se skrivača u svemiru
Astronomi sumnjaju na novi planet iza Neptuna: Zove se Planet X2 i mogao bi biti dvostruko masivniji od Zemlje
Novo istraživanje objavljeno u časopisu Monthly Notices of the Royal Astronomical Society sugerira da se daleko iza Neptuna možda skriva dosad nepoznati planet, radnog naziva Planet X2. Računalne simulacije razvoja Sunčeva sustava pokazale su da bi planet mase 1,5 do 2 Zemljine mase, na udaljenosti od 350 do 500 astronomskih jedinica, najbolje objasnio neobično izdužene i nagnute orbite udaljenih ledenih tijela poput Sedne. Još nije viđen jer na toj udaljenosti prima iznimno malo Sunčeve svjetlosti i kreće se vrlo sporo. Odgovor bi uskoro mogao dati novi opservatorij Vera C. Rubin u Čileu. Igor Berecki za Bug