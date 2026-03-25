– A šta je ovo? – prekine ga onda Branko Bačić i dohvati drvenu maketu za obod rastvorene školjke.
Projekt koji lebdi u zraku... doslovno
Dežulović: Čudo na Poljudu
Da skratim, ljeto je recimo 2027. godine, veličanstveni stadion sravnjen je za zemljom, USKOK doduše istražuje neke sumnjive malverzacije oko dodjele poslova rušenja, ali budućnost ne čeka i bageri već ravnaju parcelu, USKOK sad, istinabog, istražuje i sumnjive malverzacije oko dodjele poslova pripreme građevinskog zemljišta, ali nestrpljiva budućnost i dalje ne čeka, potrošile su se već i sve fore s odvozom poljudskog građevinskog šuta i gradonačelnikom Tomislavom Šutom, i ovaj na kraju, što će, kao predstavnik većinskog vlasnika raspisuje natječaj za projekt novog Hajdukovog stadiona.
– Polako, gospodine ministre, tu smo maketu za potrebe prezentacije posudili iz Muzeja moderne umjetnosti u New Yorku – oprezno mu onda arhitekt uzme model iz ruku. – To je krov.
– Krov?! – iskreno se u to zaprepasti gradonačelnik Tomislav Šuto.
– Da, krovna konstrukcija. Zamislio sam prozračni samonosivi krov od dva lebdeća krila od sedamsto tona, s rasponom od dvjesto pet metara.
– Ntiboga, a na čemu će stat? – i dalje se iskreno zaprepašćivao splitski gradonačelnik.
– Ni na čemu, gospodine gradonačelniče. Kao što rekoh, krov je samonosiv. Sam sebe drži… Nešto zabavniju buduću povijest donosi Boris Dežulović za N1