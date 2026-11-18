Odmah da kažem, meni je ta ideja briljantna.
Zastava se vije, antifašizam se smije
Dežulović: Predstava Marša na Rim u Mrduši Donjoj
Istinabog, Frane Tente – pripadnik Ustaške mladeži umro u zatvoru Lepoglava 1948., osuđen na tri godine robije – nije bio osuđen zbog danas mitologiziranog podizanja ustaške zastave na Marjanu 10. travnja 1947. godine: zapravo je osuđen zbog crtanja poglavnika Ante Pavelića i simbola ustaškog pokreta na zidu splitske gimnazije, te dijeljenja letaka i vrbovanja ljudi za terorističku skupinu Hrvatski oslobodilački pokret, koja je organizirala čuvenu akciju podizanja zastave. Mladićima iz splitske Torcide, neonacističke skupine Prevrat i prvoaprilskog društva 104 to, međutim & naravno, ne smeta da već godinama Franu Tentu predstavljaju kao heroja koji je komunistima u brk na Marjanu podigao hrvatsku zastavu, zastavu dakle države koju danas, sedamdeset osam godina kasnije, imamo zahvaljujući upravo herojima poput Tente. Još istinabogije, u potpuno istoj toj Republici Hrvatskoj za potpuno iste stvari koje je napravio 1947. godine heroj Frane Tente bio bi potpuno isto osuđen po potpuno istim točkama potpuno istog zakona – recimo, po članku 99. Kaznenog zakona Republike Hrvatske o “javnom poticanju na terorizam”. Boris Dežulović za N1