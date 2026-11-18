Istorija savršene pljačke banke pamti upravo genijalne mastermajndove. Najbliže tome verovatno je bio Fernando Arauho, slobodni umetnik iz Buenos Airesa. Njegov motiv nije bio novac, već upravo izazov: da li je zaista moguća savršena pljačka? Onda je okupio tim i izveo ono što se danas naziva “El robo del siglo” – Pljačka veka.

“El robo del siglo” bilo je Fernandovo umetničko remek delo, savršena pljačka banke, ali na kraju je ipak i on završio iza rešetaka. Na sve je, naime, računao, osim na onaj jedan klišej, odviše bolno banalan za takav genijalan plan: kao u svakom mafijaškom filmu – baš kao da ga je Martin Skorsiz napisao i režirao – jedva mesec dana posle pljačke jedan iz bande sa svojim je delom plena pobegao ljubavnici, i ljubomorna žena, šta će, prijavila je debila policiji.

Dugo je Davor Macura lomio glavu kako da izvede savršenu pljačku, sve dok mu na pamet nije pala fantastična ideja. Kako da preko noći otvori banku? Odgovor je bio u samom pitanju. I bio je bolji od Fernandovog plana: nije, vidite, umešnost da kopaš kanale i gacaš po govnima da bi izvukao pare, već je umešnost da drugi kroz vodovod i kanalizaciju donesu pare tebi… Boris Dežulović za Novosti