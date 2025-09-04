A mislili smo da nam se sunce smilovalo
DHMZ o ljetu 2025: Toplije od prosjeka, s regionalnim razlikama u oborinama
Prema analizi DHMZ-a, ljeto 2025. bilo je toplije od prosjeka diljem Hrvatske, obilježeno s tri velika toplinska vala. Najtoplije je bilo na Bilogori, koja je zabilježila rekordno odstupanje temperature. Istodobno, oborine su pokazale velike regionalne razlike. Dok su se neki dijelovi unutrašnjosti, poput Daruvara, borili s ekstremnom sušom, u Pločama je zabilježena više nego dvostruka količina kiše. Ova sezona bila je tipična po naglim promjenama i ekstremnim vremenskim pojavama. tportal