Kad priroda igra „puno–prazno“ bez pauze za reklame

Lani je sustav bio aktivan na 300 lokacija diljem Hrvatske, uz angažman više od 600 operativaca na terenu. Ove godine predviđeno je povećanje obuhvata, čulo se na sastanku ministra Vlajčića s ravnateljem DHMZ-a. Ove godine predviđeno je povećanje obuhvata za dodatnih 10 posto i po broju lokacija i po broju uključenih ljudi.

No, što točno znači obrana od tuče u Hrvatskoj, a ne navode? Protugradne rakete ne. Zaštita se, doznaje Agroklub, obavlja prizemnim generatorima kojima se u atmosferu ispušta srebrov jodid. DHMZ je izgradio mrežu meteoroloških radara kojima je po prvi put u povijesti radarskim mjerenjima obuhvaćena cijela Hrvatska. Radilo se i na unaprjeđenju sustava ranog upozorenja na ekstremne vremenske i klimatske pojave uključujući i tuču.