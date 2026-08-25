Đikić: Igre na smeću - Monitor.hr
Utorak (07:00)

Improviziraj pa vladaj

Đikić: Igre na smeću

Ako ostavimo po strani bezdušnost i umjetno pretvaranje opravdane zabrinutosti građana u opozicijsku urotu protiv vlasti, to jest njega, Plenkovića, iz citirane izjave trebao bi proizići zaključak da je aktualna Vlada, usprkos neodgovornosti opozicije, uspješno prebrodila krize izazvane pandemijom Covida-19 i potresima na Baniji i u Zagrebu. U Hrvatskoj je virus, prema službenim podacima, pokosio više od 18 tisuća ljudi: po stopi smrtnosti od Covida ova zemlja plasirala se u sam vrh Europske unije, a i na globalnoj je razini među deset najteže pogođenih država. Što se tiče potresa u Zagrebu i na Baniji, prvih godinu i pol bilo je izgubljeno na različite vidove nesposobnosti i nesnalaženja vlasti, dok su građani živjeli u kontejnerima i improviziranim prihvatilištima. Pandemiji i potresima može se dodati i kriza u Agrokoru, odnosno Vladina intervencija u vlasničku strukturu koncerna..

Plenkovićev model operiranja pritom je uvijek isti, gledamo ga i sad na temi Gospića. Iskonstruiraj sukob s opozicijom (i predsjednikom Milanovićem), uhvati se za neku riječ ili postupak, nađi se uvrijeđenim, šokiraj se i naduri, pa to zatim upotrijebi da krizama upravljaš samovoljno i u skladu s vlastitim političkim interesima, kakve god posljedice trpjeli građani. Ivica Đikić za Novosti


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16.08. (07:00)

Jednom nogom u izbornoj kampanji

Đikić: Glavni producent kaosa

On se zove Andrej Plenković, koji je posljednjih deset godina na čelu HDZ-a i Vlade. On je jedini autor “dvostrukih konotacija” rečenog ustaškog pokliča. Na to ga nije natjerala koalicija s Domovinskim pokretom ili nečiji ultimatum o kojem mu je ovisio ostanak na vlasti: vođen političkim kalkulacijama, htio je izbalansirati svoju, pa i onda i HDZ-ovu, poziciju, s obzirom na to da je tada bio u koaliciji sa SDSS-om i da su ga zdesna žestoko optuživali za urođeni manjak nacionalnih čuvstava. Plenković je previše iskompleksiran zato što nije sudjelovao u ratu, kao i zbog biografija svojih roditelja, i previše strahuje od unutarstranačke desnice da bi se upustio u obuzdavanje manifestacija ustaštva i tompsonovskog hrvatstva, pogotovo kad je do izbora ostalo najviše dvadesetak mjeseci. Kaže Ivica Đikić za Novosti

13.03. (17:00)

Ajmo rukice gore, tko je sve za?

Kriza vladajuće koalicije izazvana proustaškim pjevačkim nastupom okončanom jačanjem parlamentarne većine

Plenković je potpuno normalizirao “kupovinu” parlamentarnih zastupnika zarad očuvanja vlasti, u kakvom god to bilo neskladu s izbornom voljom glasača. Ta rabota nije zabranjena i svaki zastupnik u Saboru može raditi sa svojim mandatom što ga je volja, no to jest obesmišljavanje izbora i moralno srozavanje politike koje se prelilo na sve pore društva i života, s tendencijom potopa, kaže Ivica Đikić za Novosti, istaknuvši kako je Dabro sad samo DP-ov problem, koji više nema ucjenjivački potencijal glede HDZ-ove većine. Iako Zurovec prostački vrijeđa inteligenciju građana misleći kako se mudro dosjetio domoljubnog opravdanja za ostvarivanje svojih prizemnih političkih interesa, prije da je procijenio kako mu je kombinacija s HDZ-om najlakši put do dugoročnijeg preživljavanja na višim političkim razinama.

06.02. (13:00)

Umjesto pajdaša - prijatelj

Đikić: SDP se uozbiljio

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić imao je prošle subote, na 10. izvještajno-tematskoj konvenciji svoje stranke u Zagrebu, prvi ozbiljan i strukturiran govor otkako je, prije 16 mjeseci, izabran za socijaldemokratskog lidera: nije to bio genijalan govor ni u sadržajnom ni u stilskom pogledu, ali je prvi put pokazao da je Hajdaš Dončić kadar formulirati i izložiti suvisle stavove o većini najvažnijih pitanja, i to tako da, dok se obraća, ne djeluje kao da mu se negdje jako žuri i kao da jedva čeka da sve završi, što je dosad bila glavna karakteristika njegovih istupa. Nema dvojbe, dakle, da je riječ o pomicanju ulijevo i taj pomak je bio neizbježan, ali teško da će biti dovoljan da, čak i u slučaju izgledne predizborne koalicije sa strankom Možemo!, SDP formira vladu nakon sljedećih parlamentarnih izbora. Neophodno je, pritom, da SDP uzme dio glasova na centru, glasova na koje s pokrićem pretendira i Andrej Plenković. Kako to učiniti, a da se pritom ne izgube glasovi tradicionalnih SDP-ovih birača. Ivica Đikić za Novosti.

30.01. (14:00)

Samo da se 'narančasti' ne naljuti

Đikić: Vlast bi bila sretnija da uopće nije morala odlučivati o ulasku u Odbor za mir

Kad se već moralo odlučivati, pokušaj sanacije sastojat će se vjerojatno u smanjivanju važnosti i općenitoj relativizaciji hrvatskog “ne”. Plenković svakako želi izbjeći da na negativan način privuče pažnju Donalda Trumpa, a ni Milanović nije naročito zainteresiran za to da Hrvatska istrčava i ističe se u suprotstavljanju Trumpu. Milanović ne želi ni teoretski dati povod Plenkoviću da ga zbog neke izjave optuži za narušavanje odnosa s američkom administracijom. Plenković bi to jedva dočekao. Kako bi Sjedinjene Države mogle napakostiti Hrvatskoj kad bi se Trump naljutio na hrvatsku odbijenicu? Mogle bi uvesti nerazumno visoke carine, ali ta mjera ozbiljnije bi pogodila tek nekoliko privatnih tvrtki i imala bi gotovo zanemariv utjecaj na nacionalnu ekonomiju. Mogle bi blokirati ulazak Hrvatske u OECD, ukoliko Trump uopće zna za tu organizaciju. Ivica Đikić za Novosti

07.11.2025. (18:00)

Povijest kao hobi vladajućih

Đikić: Normalizacija ustaštva

Politika Andreja Plenkovića najsličnija je Tuđmanovoj: koketiranje s ustaštvom da bi se pokupilo što više desničarskih glasova i da bi se pariralo autentičnim desnim radikalima unutar HDZ-a, s tim da su se stvari počele otimati kontroli nakon što je HDZ prije godinu i pol formirao vladajuću koaliciju s Domovinskim pokretom, a naročito se pogoršalo poslije ovoljetnih koncerata Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu i Sinju, koncerata koji su održani uz svesrdnu podršku vlasti.

Ljevica, to jest SDP, naravno, nije stimulirala veličanje Pavelićeva pokreta, ali u dva mandata na vlasti nije našla način da odvoji patriotizam od ustaštva: čak i da je bio uložen ozbiljniji trud u tom pogledu, pitanje je bi li bio napravljen pomak ili bi se dogodilo još žešće rasplamsavanje zahvaljujući zloćudnom inaćenju HDZ-a i ostatka desnice.

Sad smo, eto, došli dotle da se u Saboru, na okruglom stolu u organizaciji dviju desnih parlamentarnih stranaka, zagovara uvrštenje Nezavisne Države Hrvatske u Ustav da bi ondje stajala kao jedan od stupova na kojima počiva današnja Republika Hrvatska. Ivica Đikić za Novosti

31.08.2025. (20:00)

Ako nekome treba podsjetnik

Ovako je govorio Budimir Lončar: Jugoslavija je za Hrvatsku i Hrvate bila jedini izlaz nakon 1945. godine

Svaka druga solucija bila je u tim povijesnim okolnostima ili nerealna ili pogubna za Hrvatsku i Hrvate, pogotovo s obzirom na to da je postojala objektivna hipoteka zločinačke Nezavisne Države Hrvatske. Hrvatska je u Jugoslaviji snažno napredovala i strelovito se modernizirala u svakom pogledu, brže i sveobuhvatnije od većine drugih republika. Hrvatski kadrovi i Hrvati igrali su tijekom cijelog trajanja Jugoslavije iznimno važnu ulogu obnašajući najistaknutije funkcije u armiji i diplomaciji, dakle u vrlo bitnim segmentima vlasti. Oni koji misle da je bilo realno da Hrvatska 1918. ostvari punu državnu nezavisnost u jednakoj su ili sličnoj zabludi kao i oni koji smatraju da je to bilo realno 1945., poslije Drugog svjetskog rata i propasti kvislinške NDH.

To su neupućeni ljudi, diletanti i zanesenjaci. Smisao demonizacije Jugoslavije uglavnom nije u tome da se ukaže na opasnost po opstanak Hrvatske, jer ne radi se ni o kakvoj opasnosti; smisao je u tome da se relativizira i umanji najveća hrvatska politička i moralna katastrofa u povijesti poznata kao Nezavisna Država Hrvatska, da se isključivim inzistiranjem na antihrvatskom karakteru Jugoslavije na neki način opravda NDH, da se prizovu simpatije za ustaštvo u kojem će se – za razliku od jugoslavenstva – uvijek pronaći nešto za pohvalu i za uzor budućim generacijama. Ivica Đikić povodom godišnjice smrti velikog diplomata, za Novosti.

10.08.2025. (16:00)

Novine na ledu, a država bez klizaljki

Ivica Đikić: Mislim da je tiskano novinarstvo u Hrvatskoj propalo

Ali se po nekoj inerciji ta santa leda kliže, doslovce po inerciji, po gravitaciji, a ne zato što se tu nešto poduzima i događa. To je i na moju veliku žalost, a ako se ovim ritmom nastavi i ako se nešto ne poduzme, a poduzetna je samo država, nećemo imati ni ozbiljni ni neozbiljne novine na papiru za nekoliko godina – smatra Đikić. Tiraže dnevnih listova su već sad na granici rentabilnosti ili ispod njih. Mislim da je jedini spas to da se novinarstvo proglasi javnim dobrom kao što je proglašeno zdravstvo i školstvo, iako su i školstvo i zdravstvo kod nas u krizi. Ravno do dna

08.08.2025. (00:00)

Hrvatstvo na žlicu: sad s još manje ljudskosti!

Đikić: Oluja jedne dimenzije

Kako se i zašto Hrvatskoj dogodila regresija u nacionalističko jednoumlje kad je riječ o odnosu politike i javnosti prema stradanju Srba u “Oluji”, to jest kad je riječ o odnosu spram ratnih zločina počinjenih s hrvatske strane? Ne mislimo, naravno, na promjenu u pogledu kaznenog progona odgovornih za te zločine: od toga je Hrvatska definitivno odustala još 2012., kad je Haški sud oslobodio Antu Gotovinu i Mladena Markača.

Što se dogodilo premijeru Plenkoviću da više nije u stanju izgovoriti jednu jedinu jasnu i suvislu rečenicu – bez ograđivanja i relativizacije – o stradanju Srba u “Oluji”? Da, ulazak Domovinskog pokreta u vladajuću koaliciju, i to u ulozi ključnog partnera, pomaknuo je udesno cijelu političku scenu, pa tako i HDZ, ali to ne može biti glavni razlog jer oslabljeni Domovinski pokret ipak više ovisi o HDZ-u nego što HDZ ovisi o DP-u.

Prije će stoga biti da je Plenkovićevo skretanje udesno uvjetovano nastojanjem da parira autentičnim unutarstranačkim desničarima predvođenima Ivanom Anušićem, da im maksimalno suzi manevarski prostor, da se dokaže i u pogledu hrvatstva kako bi izbio sve adute onima unutar HDZ-a za koje procjenjuje da su opasni za njegovu svemoć jer valjda ne pokazuju u dovoljnoj mjeri lojalnost i zahvalnost… Piše Ivica Đikić za Novosti.

01.08.2025. (10:00)

Moral visoke čistoće: ispiran pet puta, ne ispituje se dalje

Đikić: Abecedarij Oluje

F kao fakti. Faktografija je suvišna, štoviše, faktografija smeta kad je riječ o izgradnji hrvatskog mita o čistoći “Oluje” i bezgrešnom herojstvu hrvatskih vojnika, pa se činjenice više i ne spominju: politička, intelektualna i kulturna vrhuška ove zemlje prekrila je sve pobijene srpske starce i sve opljačkane i spaljene kuće oslobađajućom haškom presudom Gotovini, Markaču i Čermaku, presudom koja je u Hrvatskoj shvaćena kao internacionalni certifikat o moralnoj neupitnosti rečene vojne operacije, premda se takvo što nikako ne može iščitati iz te presude. I premda, što je još važnije, svi dobro znaju za razmjere – do danas uglavnom sudski nekažnjene – osvete i zločinačke obijesti što su ih u ljeto i ranu jesen 1995. prakticirale Hrvatska vojska i specijalne postrojbe policije… Ivica Đikić za Novosti

03.07.2025. (10:00)

Povjerenstvo koje njima treba

Đikić: Loša bila ’25.

Penavina nevoljkost oko ulaska u Vladu na način da bude i potpredsjednik i da preuzme neki konkretni resor porodila je ideju vodstva Domovinskog pokreta da Penava odustane od Vlade ako mu premijer Andrej Plenković povjeri osnivanje i vođenje nekakvog ureda za svjetonazorska pitanja, odnosno svojevrsne državne ideološke komisije (Na kraju će voditi Vladino povjerenstvo za istraživanje komunističkih zločina iz Drugog svjetskog rata (tportal)). Među živima više nema nikoga koga bi se u krivičnom smislu moglo povezati s poslijeratnim zločinima koji su obuhvaćeni skupnim imenom Bleiburg, a što se tiče potencijalnih krivaca za udbaška ubojstva u inozemstvu, oni su ili mrtvi, ili nedostupni hrvatskom pravosuđu, ili su već osuđeni. U prijevodu, Penava i Domovinski pokret dobit će politički instrument za prikupljanje poena – točnije, za politički opstanak – na forsiranju povijesnog revizionizma te na politikantskom i diletantskom bavljenju ozbiljnom tematikom. Ivica Đikić za Novosti.