Improviziraj pa vladaj

Ako ostavimo po strani bezdušnost i umjetno pretvaranje opravdane zabrinutosti građana u opozicijsku urotu protiv vlasti, to jest njega, Plenkovića, iz citirane izjave trebao bi proizići zaključak da je aktualna Vlada, usprkos neodgovornosti opozicije, uspješno prebrodila krize izazvane pandemijom Covida-19 i potresima na Baniji i u Zagrebu. U Hrvatskoj je virus, prema službenim podacima, pokosio više od 18 tisuća ljudi: po stopi smrtnosti od Covida ova zemlja plasirala se u sam vrh Europske unije, a i na globalnoj je razini među deset najteže pogođenih država. Što se tiče potresa u Zagrebu i na Baniji, prvih godinu i pol bilo je izgubljeno na različite vidove nesposobnosti i nesnalaženja vlasti, dok su građani živjeli u kontejnerima i improviziranim prihvatilištima. Pandemiji i potresima može se dodati i kriza u Agrokoru, odnosno Vladina intervencija u vlasničku strukturu koncerna..

Plenkovićev model operiranja pritom je uvijek isti, gledamo ga i sad na temi Gospića. Iskonstruiraj sukob s opozicijom (i predsjednikom Milanovićem), uhvati se za neku riječ ili postupak, nađi se uvrijeđenim, šokiraj se i naduri, pa to zatim upotrijebi da krizama upravljaš samovoljno i u skladu s vlastitim političkim interesima, kakve god posljedice trpjeli građani. Ivica Đikić za Novosti