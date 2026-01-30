Samo da se 'narančasti' ne naljuti
Đikić: Vlast bi bila sretnija da uopće nije morala odlučivati o ulasku u Odbor za mir
Kad se već moralo odlučivati, pokušaj sanacije sastojat će se vjerojatno u smanjivanju važnosti i općenitoj relativizaciji hrvatskog “ne”. Plenković svakako želi izbjeći da na negativan način privuče pažnju Donalda Trumpa, a ni Milanović nije naročito zainteresiran za to da Hrvatska istrčava i ističe se u suprotstavljanju Trumpu. Milanović ne želi ni teoretski dati povod Plenkoviću da ga zbog neke izjave optuži za narušavanje odnosa s američkom administracijom. Plenković bi to jedva dočekao. Kako bi Sjedinjene Države mogle napakostiti Hrvatskoj kad bi se Trump naljutio na hrvatsku odbijenicu? Mogle bi uvesti nerazumno visoke carine, ali ta mjera ozbiljnije bi pogodila tek nekoliko privatnih tvrtki i imala bi gotovo zanemariv utjecaj na nacionalnu ekonomiju. Mogle bi blokirati ulazak Hrvatske u OECD, ukoliko Trump uopće zna za tu organizaciju. Ivica Đikić za Novosti