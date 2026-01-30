Samo da se 'narančasti' ne naljuti

Politika Andreja Plenkovića najsličnija je Tuđmanovoj: koketiranje s ustaštvom da bi se pokupilo što više desničarskih glasova i da bi se pariralo autentičnim desnim radikalima unutar HDZ-a, s tim da su se stvari počele otimati kontroli nakon što je HDZ prije godinu i pol formirao vladajuću koaliciju s Domovinskim pokretom, a naročito se pogoršalo poslije ovoljetnih koncerata Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu i Sinju, koncerata koji su održani uz svesrdnu podršku vlasti.

Ljevica, to jest SDP, naravno, nije stimulirala veličanje Pavelićeva pokreta, ali u dva mandata na vlasti nije našla način da odvoji patriotizam od ustaštva: čak i da je bio uložen ozbiljniji trud u tom pogledu, pitanje je bi li bio napravljen pomak ili bi se dogodilo još žešće rasplamsavanje zahvaljujući zloćudnom inaćenju HDZ-a i ostatka desnice.

Sad smo, eto, došli dotle da se u Saboru, na okruglom stolu u organizaciji dviju desnih parlamentarnih stranaka, zagovara uvrštenje Nezavisne Države Hrvatske u Ustav da bi ondje stajala kao jedan od stupova na kojima počiva današnja Republika Hrvatska. Ivica Đikić za Novosti