Samo da se 'narančasti' ne naljuti

Đikić: Vlast bi bila sretnija da uopće nije morala odlučivati o ulasku u Odbor za mir - Monitor.hr
Đikić: Vlast bi bila sretnija da uopće nije morala odlučivati o ulasku u Odbor za mir

Kad se već moralo odlučivati, pokušaj sanacije sastojat će se vjerojatno u smanjivanju važnosti i općenitoj relativizaciji hrvatskog “ne”. Plenković svakako želi izbjeći da na negativan način privuče pažnju Donalda Trumpa, a ni Milanović nije naročito zainteresiran za to da Hrvatska istrčava i ističe se u suprotstavljanju Trumpu. Milanović ne želi ni teoretski dati povod Plenkoviću da ga zbog neke izjave optuži za narušavanje odnosa s američkom administracijom. Plenković bi to jedva dočekao. Kako bi Sjedinjene Države mogle napakostiti Hrvatskoj kad bi se Trump naljutio na hrvatsku odbijenicu? Mogle bi uvesti nerazumno visoke carine, ali ta mjera ozbiljnije bi pogodila tek nekoliko privatnih tvrtki i imala bi gotovo zanemariv utjecaj na nacionalnu ekonomiju. Mogle bi blokirati ulazak Hrvatske u OECD, ukoliko Trump uopće zna za tu organizaciju. Ivica Đikić za Novosti


07.11.2025. (17:00)

Povijest kao hobi vladajućih

Đikić: Normalizacija ustaštva

Politika Andreja Plenkovića najsličnija je Tuđmanovoj: koketiranje s ustaštvom da bi se pokupilo što više desničarskih glasova i da bi se pariralo autentičnim desnim radikalima unutar HDZ-a, s tim da su se stvari počele otimati kontroli nakon što je HDZ prije godinu i pol formirao vladajuću koaliciju s Domovinskim pokretom, a naročito se pogoršalo poslije ovoljetnih koncerata Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu i Sinju, koncerata koji su održani uz svesrdnu podršku vlasti.

Ljevica, to jest SDP, naravno, nije stimulirala veličanje Pavelićeva pokreta, ali u dva mandata na vlasti nije našla način da odvoji patriotizam od ustaštva: čak i da je bio uložen ozbiljniji trud u tom pogledu, pitanje je bi li bio napravljen pomak ili bi se dogodilo još žešće rasplamsavanje zahvaljujući zloćudnom inaćenju HDZ-a i ostatka desnice.

Sad smo, eto, došli dotle da se u Saboru, na okruglom stolu u organizaciji dviju desnih parlamentarnih stranaka, zagovara uvrštenje Nezavisne Države Hrvatske u Ustav da bi ondje stajala kao jedan od stupova na kojima počiva današnja Republika Hrvatska. Ivica Đikić za Novosti

31.08.2025. (20:00)

Ako nekome treba podsjetnik

Ovako je govorio Budimir Lončar: Jugoslavija je za Hrvatsku i Hrvate bila jedini izlaz nakon 1945. godine

Svaka druga solucija bila je u tim povijesnim okolnostima ili nerealna ili pogubna za Hrvatsku i Hrvate, pogotovo s obzirom na to da je postojala objektivna hipoteka zločinačke Nezavisne Države Hrvatske. Hrvatska je u Jugoslaviji snažno napredovala i strelovito se modernizirala u svakom pogledu, brže i sveobuhvatnije od većine drugih republika. Hrvatski kadrovi i Hrvati igrali su tijekom cijelog trajanja Jugoslavije iznimno važnu ulogu obnašajući najistaknutije funkcije u armiji i diplomaciji, dakle u vrlo bitnim segmentima vlasti. Oni koji misle da je bilo realno da Hrvatska 1918. ostvari punu državnu nezavisnost u jednakoj su ili sličnoj zabludi kao i oni koji smatraju da je to bilo realno 1945., poslije Drugog svjetskog rata i propasti kvislinške NDH.

To su neupućeni ljudi, diletanti i zanesenjaci. Smisao demonizacije Jugoslavije uglavnom nije u tome da se ukaže na opasnost po opstanak Hrvatske, jer ne radi se ni o kakvoj opasnosti; smisao je u tome da se relativizira i umanji najveća hrvatska politička i moralna katastrofa u povijesti poznata kao Nezavisna Država Hrvatska, da se isključivim inzistiranjem na antihrvatskom karakteru Jugoslavije na neki način opravda NDH, da se prizovu simpatije za ustaštvo u kojem će se – za razliku od jugoslavenstva – uvijek pronaći nešto za pohvalu i za uzor budućim generacijama. Ivica Đikić povodom godišnjice smrti velikog diplomata, za Novosti.

10.08.2025. (16:00)

Novine na ledu, a država bez klizaljki

Ivica Đikić: Mislim da je tiskano novinarstvo u Hrvatskoj propalo

Ali se po nekoj inerciji ta santa leda kliže, doslovce po inerciji, po gravitaciji, a ne zato što se tu nešto poduzima i događa. To je i na moju veliku žalost, a ako se ovim ritmom nastavi i ako se nešto ne poduzme, a poduzetna je samo država, nećemo imati ni ozbiljni ni neozbiljne novine na papiru za nekoliko godina – smatra Đikić. Tiraže dnevnih listova su već sad na granici rentabilnosti ili ispod njih. Mislim da je jedini spas to da se novinarstvo proglasi javnim dobrom kao što je proglašeno zdravstvo i školstvo, iako su i školstvo i zdravstvo kod nas u krizi. Ravno do dna

08.08.2025. (00:00)

Hrvatstvo na žlicu: sad s još manje ljudskosti!

Đikić: Oluja jedne dimenzije

Kako se i zašto Hrvatskoj dogodila regresija u nacionalističko jednoumlje kad je riječ o odnosu politike i javnosti prema stradanju Srba u “Oluji”, to jest kad je riječ o odnosu spram ratnih zločina počinjenih s hrvatske strane? Ne mislimo, naravno, na promjenu u pogledu kaznenog progona odgovornih za te zločine: od toga je Hrvatska definitivno odustala još 2012., kad je Haški sud oslobodio Antu Gotovinu i Mladena Markača.

Što se dogodilo premijeru Plenkoviću da više nije u stanju izgovoriti jednu jedinu jasnu i suvislu rečenicu – bez ograđivanja i relativizacije – o stradanju Srba u “Oluji”? Da, ulazak Domovinskog pokreta u vladajuću koaliciju, i to u ulozi ključnog partnera, pomaknuo je udesno cijelu političku scenu, pa tako i HDZ, ali to ne može biti glavni razlog jer oslabljeni Domovinski pokret ipak više ovisi o HDZ-u nego što HDZ ovisi o DP-u.

Prije će stoga biti da je Plenkovićevo skretanje udesno uvjetovano nastojanjem da parira autentičnim unutarstranačkim desničarima predvođenima Ivanom Anušićem, da im maksimalno suzi manevarski prostor, da se dokaže i u pogledu hrvatstva kako bi izbio sve adute onima unutar HDZ-a za koje procjenjuje da su opasni za njegovu svemoć jer valjda ne pokazuju u dovoljnoj mjeri lojalnost i zahvalnost… Piše Ivica Đikić za Novosti.

01.08.2025. (10:00)

Moral visoke čistoće: ispiran pet puta, ne ispituje se dalje

Đikić: Abecedarij Oluje

F kao fakti. Faktografija je suvišna, štoviše, faktografija smeta kad je riječ o izgradnji hrvatskog mita o čistoći “Oluje” i bezgrešnom herojstvu hrvatskih vojnika, pa se činjenice više i ne spominju: politička, intelektualna i kulturna vrhuška ove zemlje prekrila je sve pobijene srpske starce i sve opljačkane i spaljene kuće oslobađajućom haškom presudom Gotovini, Markaču i Čermaku, presudom koja je u Hrvatskoj shvaćena kao internacionalni certifikat o moralnoj neupitnosti rečene vojne operacije, premda se takvo što nikako ne može iščitati iz te presude. I premda, što je još važnije, svi dobro znaju za razmjere – do danas uglavnom sudski nekažnjene – osvete i zločinačke obijesti što su ih u ljeto i ranu jesen 1995. prakticirale Hrvatska vojska i specijalne postrojbe policije… Ivica Đikić za Novosti

03.07.2025. (10:00)

Povjerenstvo koje njima treba

Đikić: Loša bila ’25.

Penavina nevoljkost oko ulaska u Vladu na način da bude i potpredsjednik i da preuzme neki konkretni resor porodila je ideju vodstva Domovinskog pokreta da Penava odustane od Vlade ako mu premijer Andrej Plenković povjeri osnivanje i vođenje nekakvog ureda za svjetonazorska pitanja, odnosno svojevrsne državne ideološke komisije (Na kraju će voditi Vladino povjerenstvo za istraživanje komunističkih zločina iz Drugog svjetskog rata (tportal)). Među živima više nema nikoga koga bi se u krivičnom smislu moglo povezati s poslijeratnim zločinima koji su obuhvaćeni skupnim imenom Bleiburg, a što se tiče potencijalnih krivaca za udbaška ubojstva u inozemstvu, oni su ili mrtvi, ili nedostupni hrvatskom pravosuđu, ili su već osuđeni. U prijevodu, Penava i Domovinski pokret dobit će politički instrument za prikupljanje poena – točnije, za politički opstanak – na forsiranju povijesnog revizionizma te na politikantskom i diletantskom bavljenju ozbiljnom tematikom. Ivica Đikić za Novosti.

27.06.2025. (10:00)

Tužni ruski ratni film ih dirn'o, svojski - 'E, to vidiš, da je njima ratova i vojski!'

Đikić: Sjevernoatlantski kavez

Prihvaćanje obaveze od pet posto izdvajanja za obranu plod je nakane europskih saveznica da se umile Trumpu e da SAD ne bi sasvim digao ruke od NATO-a. Zašto je Trump inzistirao na tom povećanju ako ga ta vrsta saveza, zapravo, ne zanima? Zato da se europske zemlje potakne na ozbiljniju kupovinu sofisticiranog i vrtoglavo skupog američkog oružja. Petpostotno trošenje BDP-a na obranu obična je trgovačka ucjena koja će, naravno, usput rezultirati i time da će vojske članica NATO-a postati opremljenije i snažnije u pogledu borbene tehnike. Problem manjka ljudstva bit će, pak, teže rješiv, pa se o tome izbjegava razgovarati. Ivica Đikić za Novosti.

29.05.2025. (22:00)

Kad sudac igra za plave

Đikić o Turudiću: HDZ-u na usluzi

HDZ može biti zadovoljan prvom godinom mandata Ivana Turudića. Da nakon otimanja istrage EPPO-u u vezi Beroša i kompanjona glavni državni odvjetnik ništa više ne odradi u korist vladajuće stranke, Plenkoviću se već isplatilo instaliranje tog kontaminiranog bivšeg suca na jednu od najmoćnijih pozicija u državi. Turudić je i inače sklon zauzimati pozu nedužne žrtve zlih i nepristojnih političara te bježati u zaklon svoje formalne profesije i nezavisnosti pravosuđa, ali odbija vidjeti da se on sam već godinama ponaša kao političar, i to političar HDZ-ovske ili desne provenijencije. Ivica Đikić za Novosti.

22.05.2025. (22:00)

Li-la, comme ci, comme ca

Đikić: Niti je HDZ polučio spektakularan uspjeh, niti je SDP doživio totalni potop

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić ima manje razloga da bude zadovoljan poslije prvog kruga lokalnih izbora nego predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković, premda ni Plenković nema baš čvrste temelje za manifestiranje trijumfalizma, što ne znači da brojevi, kao i obično, ne govore u prilog tezi o HDZ-ovoj izbornoj pobjedi. Ako SDP pobijedi u tri od šest županija i u gradu Puli, to bi uvelike moglo kompenzirati gubitak Rijeke i Siska, pogotovo ako među osvojenim županijama bude i neka od onih u kojima je trenutačno na vlasti HDZ. Koalicija Možemo!-SDP u zagrebačkoj skupštini ima stabilnu većinu i neće morati pristajati na kompromise da bi mogla donositi odluke, primjerice one koje se tiču urbanizma i graditeljstva. Ivica Đikić analizira rezultate lokalnih izbora za Novosti.

08.05.2025. (18:00)

Sam protiv malo jačih igrača

Đikić: Sam protiv svih prema svom porazu

Ivan Anušić sukobio se s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem, zaoštrava sukob s predsjednikom Vlade i stranačkim šefom Andrejem Plenkovićem, ne može računati na pomoć ministra branitelja Tome Medveda, a ni postavljanje vlastitog kadra na čelo ZTC-a mu ne ide. Evidentno je da Anušić ne odustaje od potpunog ovladavanja ZTC-om usprkos Plenkovićevim prilično jasnim signalima da spusti loptu i da do daljnjeg obustavi operaciju rušenja Ivice Vidovića, predsjednika Uprave ZTC-a, operaciju koja se dosad zasnivala na puštanju u javni optjecaj uglavnom neutemeljenih optužbi na Vidovićev račun.

Kako god, Anušić se toliko angažirao da iz ove priče može izići ili kao pobjednik ili kao poraženi; isključen je neriješen ishod. Rasplet ćemo pričekati do okončanja predstojećih lokalnih izbora, no bez obzira na to kako će za HDZ završiti ti izbori čini se da politički limitirani Anušić sam sebe uvlači u ćorsokak unutarstranačkog disidentstva s dobrim izgledima da odonud iziđe kao gubitnik, to jest da manje-više prospe šansu da naslijedi Plenkovića kad jednom za to dođe vrijeme. Ivica Đikić za Novosti.