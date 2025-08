Moral visoke čistoće: ispiran pet puta, ne ispituje se dalje

Ivan Anušić sukobio se s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem, zaoštrava sukob s predsjednikom Vlade i stranačkim šefom Andrejem Plenkovićem, ne može računati na pomoć ministra branitelja Tome Medveda, a ni postavljanje vlastitog kadra na čelo ZTC-a mu ne ide. Evidentno je da Anušić ne odustaje od potpunog ovladavanja ZTC-om usprkos Plenkovićevim prilično jasnim signalima da spusti loptu i da do daljnjeg obustavi operaciju rušenja Ivice Vidovića, predsjednika Uprave ZTC-a, operaciju koja se dosad zasnivala na puštanju u javni optjecaj uglavnom neutemeljenih optužbi na Vidovićev račun.

Kako god, Anušić se toliko angažirao da iz ove priče može izići ili kao pobjednik ili kao poraženi; isključen je neriješen ishod. Rasplet ćemo pričekati do okončanja predstojećih lokalnih izbora, no bez obzira na to kako će za HDZ završiti ti izbori čini se da politički limitirani Anušić sam sebe uvlači u ćorsokak unutarstranačkog disidentstva s dobrim izgledima da odonud iziđe kao gubitnik, to jest da manje-više prospe šansu da naslijedi Plenkovića kad jednom za to dođe vrijeme. Ivica Đikić za Novosti.