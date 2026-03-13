Ajmo rukice gore, tko je sve za?

Kriza vladajuće koalicije izazvana proustaškim pjevačkim nastupom okončanom jačanjem parlamentarne većine
Plenković je potpuno normalizirao “kupovinu” parlamentarnih zastupnika zarad očuvanja vlasti, u kakvom god to bilo neskladu s izbornom voljom glasača. Ta rabota nije zabranjena i svaki zastupnik u Saboru može raditi sa svojim mandatom što ga je volja, no to jest obesmišljavanje izbora i moralno srozavanje politike koje se prelilo na sve pore društva i života, s tendencijom potopa, kaže Ivica Đikić za Novosti, istaknuvši kako je Dabro sad samo DP-ov problem, koji više nema ucjenjivački potencijal glede HDZ-ove većine. Iako Zurovec prostački vrijeđa inteligenciju građana misleći kako se mudro dosjetio domoljubnog opravdanja za ostvarivanje svojih prizemnih političkih interesa, prije da je procijenio kako mu je kombinacija s HDZ-om najlakši put do dugoročnijeg preživljavanja na višim političkim razinama.