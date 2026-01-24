‘DJ Ahmet’: Drama u ritmu muzike za ples - Monitor.hr
Danas (23:00)

Kao u nekom dalekom svijetu

‘DJ Ahmet’: Drama u ritmu muzike za ples

DJ Ahmet“ je film o 15-godišnjem Ahmetu iz makedonskog pastirskog kraja koji pronalazi utočište i izlaz u glazbi (posebno DJ-ingu), bježeći od očekivanja oca, tradicije i doživljavajući prvu ljubav prema djevojci koja je već obećana drugome, a sve donosi priču o mladosti, slobodi i sukobu tradicionalnog i modernog svijeta. Unkovski se pokazao i majstorom decentne kritike jedne vjerske zajednice i to na krajnje komičan način izvan okvira glavne radnje filma, vjerujem i samim muslimanskim vjernicima, kroz lik lokalnog hodže, pa možda čak nije isključeno da je riječ o anegdotama koje su se negdje u Makedoniji uistinu i dogodile. Za glazbu su bili zaduženi braća Sinkauz… Zoran Stajčić za Ravno do dna


20.10.2023. (23:00)

Dobar soundtrack za neki sf film

Roj Osa – Azbestni krovovi: Distopijski snovi

Nastupi glazbenika koji se bave improvizacijom jedinstveno su i neponovljivo iskustvo. Doslovno neponovljivo jer se nijanse i zvučni detalji u prostoru svaki put poslože drukčije. U tom smislu možemo istaknuti da domaća publika već godinama ima redovitu priliku uživati u takvim iskustvima zahvaljujući Alenu i Nenadu Sinkauzu, neumornoj braći iz Pule koji su nositelji naše impro scene. „Azbestni krovovi“ amalgam su svega po čemu su braća Sinkauz poznati – glazba trenutka koju vode osjećaji te mračni i distopijski krajolici s grandioznim audio vizurama. Upravo je jedinstvena „soundtrack“ atmosfera jedan od najvećih pluseva albuma koji komotno može biti iskorišten za glazbenu podlogu nekog novog SF blockbustera. Malotko uspije postići atmosferu koja istovremeno zvuči otuđujuće i toplo, a Roj Osa tu ambivalentnost vješto evocira kroz cijeli album. Ravno do dna