Fusnota utkana u Ustav - nekad vrijedna spomenika, a danas jedva spomena
Documenta: Antifašizam je postao kontroverzna tema u Hrvatskoj
Kako se u školama predaje antifašizam? Prema istraživanju Documente, tek kao fusnota povijesti – u tri retka. Povjesničari, muzealci i aktivisti upozoravaju da je riječ o vrijednosti borbe za slobodu i ljudska prava, a ne samo o prošlosti. Vida TV donosi priču o tome što su pokazala nova istraživanja i na koji način se antifašizam ipak čuva – kroz muzejske postave, šetnje gradom i izložbe...