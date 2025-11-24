Marš “Ujedinjeni protiv fašizma” najavljen za 30. studenog u Zagrebu - Monitor.hr
Danas (17:00)

No pasaran!

Marš “Ujedinjeni protiv fašizma” najavljen za 30. studenog u Zagrebu

Inicijativa Ujedinjeni protiv fašizma najavljuje marš koji će se održati 30. studenog u podne ispred Glavnog kolodvora u Zagrebu. Organizatori upozoravaju na porast fašističkih simbola, prijetnji i zabrana u društvu, kao i na rastuću nesigurnost građana. Poručuju da je šutnja opasna i pozivaju na zajednički otpor relativizaciji fašizma te na obranu javnog prostora, kulturnih programa i sigurnosti. Marš se predstavlja kao prvi korak u dugoročnom antifašističkom djelovanju. Index


