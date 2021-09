I kemijska industrija može biti "zelena"

Znanstvenik i kemičar Nenad Raos u novom članku za Bug.hr opisuje što napraviti ukoliko dođe do trovanja živom. Živa ima mnoga korisna svojstva zbog kojih se već stoljećima koristi za brojne svrhe, ali valja oprezno s njom jer je vrlo otrovna za ljude. Kako se živa može vezati za brojne elemente, tako je poznato i što učiniti ukoliko dođe do trovanja. Organizam se, doduše, zna braniti i sam, a 18-ero znanstvenika nedavno je objavilo rad u kojem to i objašnjavaju. Za detoksikaciju postoji selenoprotein (SelP) koji se veže s metilživom, najčešćim spojem žive koji truje životinjske organizme, te u reakciji stvori živin selenid, koji se onda izlučuje bubrezima van iz organizma i čime sprečava daljnje trovanje. Očito je da priroda ima dobar obrambeni sustav razvijen i za to, zbog čega nije zgorega jesti hranu bogatu selenijem.