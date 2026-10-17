Domaća serija: Cody McClain Brown u borbi s hrvatskim običajima i starim namještajem - Monitor.hr
Subota (14:00)

Teže je izbaciti staru fotelju nego punicu

Domaća serija: Cody McClain Brown u borbi s hrvatskim običajima i starim namještajem

U trećoj epizodi humoristične serije Kako preživjeti u Hrvatskoj, autor i glavne uloge nositelj Cody McClain Brown suočava se s novim lokalnim izazovom – kako se riješiti starog namještaja. Serija u režiji Roberta Knjaza prati život američkog pisca, hrvatskog zeta, koji se uz suprugu, kćer i punicu bori s nepisanim pravilima svakodnevnog života u Zagrebu. Uloge u ovoj komediji sudara kultura tumače i Lana Barić te Snježana Sinovčić. HRT, Index


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25.03. (14:00)

Lizanje s ekrana

Knjazova ledena ekspedicija: Sve tajne sladoleda u serijalu ‘Znamo li što jedemo?’

Sladoled uživamo preko 4000 godina, od drevne Kine i mješavine riže sa snijegom, preko Marka Pola, do današnje masovne proizvodnje u kojoj prednjači Njemačka. Dok Talijani godišnje pojedu desetak kilograma, apsolutni rekorderi su Novozelanđani s 25 kg. Uz klasični gelato i sorbet, granice okusa pomiču se do bizarnosti: od nagrađivane gorgonzole i aktivnog ugljena, preko “trudničkog” spoja kiselih krastavaca i Nutelle, pa sve do japanske kuglice s tartufima vrijedne 6700 dolara. Bilo da je od majčinog mlijeka ili rebarca, sladoled ostaje najslađa globalna uspomena. U novoj epizodi Knjazove emisije za HRT.

01.04.2025. (12:00)

Čak su i granicu definirale ovce

Nova epizoda Knjazove emisije posvećena janjetini… povezana je s porijeklom imena naše Dalmacije

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19.02.2025. (12:00)

Uvijek za vruća pitanja

Novi serijal Roberta Knjaza bavi se hranom: Prva epizoda o porijeklu bureka

Njegova masnoća burek prvo je pravo fast food jelo u Hrvatskoj i najpoznatiji ljubavni trokut. Ali gdje je nastao burek i kako je dospio do nas? Odgovore su Knjaz i ekipa potražili u kolijevci bureka, Turskoj, i glavnom gradu burekoljubaca, Sarajevu. Pretpostavlja se da je porijeklo izvornog bureka iz središnje Azije, a pravili su ga nomadi od tankog, vučenog tijesta. Negdje nakon 11 stoljeća, vjeruje se, razvila se prva stalna tehnika pravljenja ove mnogima slasne delicije. U Turskoj postoji oko 345 vrsta bureka, što će reći kako nije nužno samo s mesom. HRT (epizoda se može pogledati na HRTi)