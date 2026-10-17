Teže je izbaciti staru fotelju nego punicu
Domaća serija: Cody McClain Brown u borbi s hrvatskim običajima i starim namještajem
U trećoj epizodi humoristične serije Kako preživjeti u Hrvatskoj, autor i glavne uloge nositelj Cody McClain Brown suočava se s novim lokalnim izazovom – kako se riješiti starog namještaja. Serija u režiji Roberta Knjaza prati život američkog pisca, hrvatskog zeta, koji se uz suprugu, kćer i punicu bori s nepisanim pravilima svakodnevnog života u Zagrebu. Uloge u ovoj komediji sudara kultura tumače i Lana Barić te Snježana Sinovčić. HRT, Index