Lizanje s ekrana
Knjazova ledena ekspedicija: Sve tajne sladoleda u serijalu ‘Znamo li što jedemo?’
Sladoled uživamo preko 4000 godina, od drevne Kine i mješavine riže sa snijegom, preko Marka Pola, do današnje masovne proizvodnje u kojoj prednjači Njemačka. Dok Talijani godišnje pojedu desetak kilograma, apsolutni rekorderi su Novozelanđani s 25 kg. Uz klasični gelato i sorbet, granice okusa pomiču se do bizarnosti: od nagrađivane gorgonzole i aktivnog ugljena, preko “trudničkog” spoja kiselih krastavaca i Nutelle, pa sve do japanske kuglice s tartufima vrijedne 6700 dolara. Bilo da je od majčinog mlijeka ili rebarca, sladoled ostaje najslađa globalna uspomena. U novoj epizodi Knjazove emisije za HRT.