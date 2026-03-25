Lizanje s ekrana



Tema je interesantna jer sve manje ljudi živi u selima, pa mislim da je važno i da mlađe generacije vide kako izgleda život u njima, jer ako ovako nastavimo, svi ćemo jednog dana živjeti u gradu. A na selu nema ni prometnih gužvi, ni zagađenja, ni toliko stresa. Pa se pitam – kakvi to ljudi žive tamo i zašto te mogu li sela biti budućnost čovječanstva? Naročito kad vidite koliko su prekrasna, kao i priroda oko njih, pa poželite ostati ondje. Nije baš da je snimanje ispunjeno anegdotama jer ipak je to neka vrsta jurnjave s kamerom u ruci. Pokušavate u što kraćem vremenu zabilježiti što više zanimljivosti, od svih onih simpatičnih i neobičnih seljana koje smo snimili putem, pa sve te turiste…

Npr. treba organizirati snimanje u Grčkoj ili Norveškoj, a sve na daljinu, preko tipkovnice. Čak se ni u Norveškoj ne javljaju na telefon, toliko ih boli briga za snimanje. Sva sela su mala, imaju malo stanovnika i nije im baš napeto to da ih netko snima pa smo se pitali hoćemo li ikoga dobiti pred kameru. Tako da je na nekim mjestima to baš bilo muka, a neki su, kao Švicarci, organizirali sve kao da su dio našeg tima. I tu se vidi razlika u kulturama. Robert Knjaz o novoj emisiji za tportal.