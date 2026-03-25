Knjazova ledena ekspedicija: Sve tajne sladoleda u serijalu 'Znamo li što jedemo?'
Danas (13:00)

Lizanje s ekrana

Knjazova ledena ekspedicija: Sve tajne sladoleda u serijalu ‘Znamo li što jedemo?’

Sladoled uživamo preko 4000 godina, od drevne Kine i mješavine riže sa snijegom, preko Marka Pola, do današnje masovne proizvodnje u kojoj prednjači Njemačka. Dok Talijani godišnje pojedu desetak kilograma, apsolutni rekorderi su Novozelanđani s 25 kg. Uz klasični gelato i sorbet, granice okusa pomiču se do bizarnosti: od nagrađivane gorgonzole i aktivnog ugljena, preko “trudničkog” spoja kiselih krastavaca i Nutelle, pa sve do japanske kuglice s tartufima vrijedne 6700 dolara. Bilo da je od majčinog mlijeka ili rebarca, sladoled ostaje najslađa globalna uspomena. U novoj epizodi Knjazove emisije za HRT.


01.04.2025. (10:00)

Čak su i granicu definirale ovce

Nova epizoda Knjazove emisije posvećena janjetini… povezana je s porijeklom imena naše Dalmacije

Smatra se da delma ili dalma na ilirskom jeziku znači ovca. Dalmacija bi bila u prijevodu područje ovčara ili ovčarska pokrajina. Rimljani su u biti njih nazvali ovčarima – Delmatima. Htjeli su istaknuti ono najvažnije, a to je da su ih oni i uzgajali, i glavni element prehrane su im bile ovce, odnosno janjad. Čak je današnja granica između Hrvatske i Bosne i Hercegovine povučena po liniji stočarenja. Tamo dokle su stizali dalmatinski ovčari, to je danas Hrvatska, a tamo dokle su stizali livanjski ili duvanjski ovčari, tamo je bosansko-hercegovački dio. HRT

19.02.2025. (12:00)

Uvijek za vruća pitanja

Novi serijal Roberta Knjaza bavi se hranom: Prva epizoda o porijeklu bureka

Njegova masnoća burek prvo je pravo fast food jelo u Hrvatskoj i najpoznatiji ljubavni trokut. Ali gdje je nastao burek i kako je dospio do nas? Odgovore su Knjaz i ekipa potražili u kolijevci bureka, Turskoj, i glavnom gradu burekoljubaca, Sarajevu. Pretpostavlja se da je porijeklo izvornog bureka iz središnje Azije, a pravili su ga nomadi od tankog, vučenog tijesta. Negdje nakon 11 stoljeća, vjeruje se, razvila se prva stalna tehnika pravljenja ove mnogima slasne delicije. U Turskoj postoji oko 345 vrsta bureka, što će reći kako nije nužno samo s mesom. HRT (epizoda se može pogledati na HRTi)

07.11.2024. (12:00)

Čokolada, sir - špica, najbolja je Švica!

Najljepša europska sela iz vizure Roberta Knjaza: Švicarska

U posljednjoj epizodi serije “Najljepša europska sela” autor Robert Knjaz odveo nas je u švicarski Lauterbrunnen, slikovito selo. Uspeli smo se na obližnji vrh Schilthorn, poznat po James Bondu, doznali sve o švicarskom siru i divili se ljepotama vodopada. Na putovanju u Švicarsku, autoru Knjazu društvo je pravila pretplatnica HRT-a, Međimurka Martina Strahija, inače fotografkinja i volonterka. U ovom nestvarnom selu, smještenom u dolini obrubljenoj stijenama, na glavu vam padaju čak sedamdeset i dva vodopada. Staubbachfall, s 297 metara, jedan je od najviših slobodnopadajućih vodopada u Europi. HRT… sve se epizode mogu pogledati na HRTi

05.10.2024. (19:00)

Pođimo na selo! Tamo još ima mira...

Robert Knjaz o snimanju novog serijala Najljepša europska sela: Dobra ekipa je važna i u braku i u birtiji i na poslu


Tema je interesantna jer sve manje ljudi živi u selima, pa mislim da je važno i da mlađe generacije vide kako izgleda život u njima, jer ako ovako nastavimo, svi ćemo jednog dana živjeti u gradu. A na selu nema ni prometnih gužvi, ni zagađenja, ni toliko stresa. Pa se pitam – kakvi to ljudi žive tamo i zašto te mogu li sela biti budućnost čovječanstva? Naročito kad vidite koliko su prekrasna, kao i priroda oko njih, pa poželite ostati ondje. Nije baš da je snimanje ispunjeno anegdotama jer ipak je to neka vrsta jurnjave s kamerom u ruci. Pokušavate u što kraćem vremenu zabilježiti što više zanimljivosti, od svih onih simpatičnih i neobičnih seljana koje smo snimili putem, pa sve te turiste…

Npr. treba organizirati snimanje u Grčkoj ili Norveškoj, a sve na daljinu, preko tipkovnice. Čak se ni u Norveškoj ne javljaju na telefon, toliko ih boli briga za snimanje. Sva sela su mala, imaju malo stanovnika i nije im baš napeto to da ih netko snima pa smo se pitali hoćemo li ikoga dobiti pred kameru. Tako da je na nekim mjestima to baš bilo muka, a neki su, kao Švicarci, organizirali sve kao da su dio našeg tima. I tu se vidi razlika u kulturama. Robert Knjaz o novoj emisiji za tportal.

04.10.2024. (17:00)

Skriveni i malo manje skriveni kutci

Novi serijal Roberta Knjaza prikazuje najljepša sela u Europi

Plavo-bijela grčka Oia, bijelo andaluzijsko selo Setenil de las Bodegas i unikatno plavo selo Juzcar, šarena talijanska Manarola i Riomaggiore, norveški Reine – model za film Frozen, francuski Eguisheim sa slapovima cvijeća te švicarski Lauterbrunnen sa slapovima vode – sva ta sela gledat ćete otvorenih usta i saznati štošta o životu i običajima lokalaca. Prva epizoda prikazana prije tri dana prikazuje grčku Oiuu na Santoriniju, koji posjećuje čak dva milijuna turista godišnje. Otkrili su kako su nastale bijele kuće urezane u stijenu. Saznali smo kako je živjeti pokraj usnulih vulkana… HRT U drugoj epizodi, koja će biti prikazana za četiri dana otputovali su u Norvešku.

07.09.2024. (13:00)

A kakve su plaće u Japanu?

Vruća jesen uz HRT-ove emisije i nove serije: Robert Knjaz i Goran Milić ne staju, emitirat će se i Farma legendarnog voditelja nekadašnjeg Top Geara

U domaćem dokumentarnom programu očekuju nas brojne premijere, a među njima se ističe novi serijal Gorana Milića, „What’s up Japan“. Robert Knjaz, najveći veseljak domaće TV scene, vodi nas na putovanje kroz „Najljepša europska sela“, serijal koji počinje 1. listopada i emitira se utorkom u 20:15 sati na HTV1. Od 12. studenog, utorkom u istom terminu, stiže druga sezona serijala „Sretni gradovi“ s Martinom Validžić, koja nas ovog puta vodi na uzbudljivo putovanje po SAD-u. Dubravko Merlić pripremio je novi serijal pod nazivom “Plovopis – južni pučinski otoci”, koji počinje 2. listopada. Vraćaju se i omiljeni kvizovi „Potjera“, „Superpotjera“ i „Milijunaš“, a u prosincu kreće The Voice – Kids. Tu su i nove sezone serija, ali i stranih dokumentaraca, poput Jeremyja Clarksona na Farmi. HRT

11.02.2022. (13:00)

Ništa Ronaldo, ništa Clooney, Plenki samo šiba

Žene iz plemena Masai kao najzgodnijeg muškarca na svijetu izabrale Andreja Plenkovića

 

Robert Knjaz na svom je Instagramu objavio simpatičnu najavu posljednje epizode svoje serije o Osjećajima (20:40 sati, 13. veljače na HTV1). U njemu žene iz afričkog plemena Masai ocjenjuju ljepotu različitih muškaraca. Brad Pitt, George Clooney, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi bili su samo neki od ponuđenih, no žene su kao najzgodnijeg odabrale – Andreja Plenkovića.

20.12.2021. (11:00)

Hrvatski velikan

Robert Knjaz ima novi serijal “Osjećaji” koji kreće 16. siječnja, nedjeljom

Serijal je, osim što je edukativan i zabavan, i pomalo interaktivan. U svaku sam epizodu pokušao ugraditi i nekoliko savjeta koji nam mogu pomoći. Kako održati dug i sretan brak, kako se kvalitetno posvađati i ostati ok, koje su faze u prevladavanju tuge, kako izbaciti ljutnju, a nikoga ne povrijediti, kako oprostiti nekome koga mrziš ili tko te povrijedio i tako dalje… – predstavlja Robert Knjaz za Novi list svoj novi serijal u šest epizoda – o ljubavi, mržnji, sreći, tuzi, strahu i ljutnji.