Svako jutro jedno jaje organizmu snagu daje

Danas (07:00)

Jaje je „mala tvornica“ zdravlja, a Robert Knjaz otkriva da su kokoši zapravo najbliži rođaci T-Rexa. Godišnje se proizvede 1,7 bilijuna jaja, a prednjače Kinezi i Japanci. Kokošja su najpopularnija zbog neutralnog okusa i visoke produktivnosti koka. Osim uobičajenih recepata, svijet poznaje i ekstremne varijante poput azijskog baluta (embrija). Jaja su nezaobilazna u bodybuildingu, dok u kršćanstvu simboliziraju Kristovo uskrsnuće. Boja ljuske ovisi o pasmini, a žumanjka o prehrani. Zanimljivost: jedan je umjetnik čak 21 dan sjedio na jajima dok nije izlegao piliće! HRT


21.04.2025. (07:00)

I dok Amerikanci i Japanci pojedu 300 do 320 jaja godišnje po glavi, Hrvati ih konzumiraju oko 210 – ipak dovoljno da industrijska proizvodnja jaja postane ozbiljan etički i ekološki problem. Kao odgovor na to, razvijaju se biljne zamjene za jaja, koje se temelje na proteinima iz mahunarki poput mungo-graha, lupine i vodene leće. Neke od najpoznatijih – Just Egg i Simply Eggless – uspješno oponašaju funkcionalnost jaja zahvaljujući dodacima poput biljnih ulja, prehrambenih guma i enzima RuBisCo.

No, unatoč napretku u teksturi i primjeni, okus je još uvijek kamen spoticanja – zamjene često imaju neželjene „zemljano-travnate“ arome zbog kompleksnih biljnih spojeva. Znanstvenici koriste fermentaciju i umjetnu inteligenciju kako bi optimizirali formule i eliminirali te okuse. Budućnost biljnih jaja je svijetla, ali sve dok ih ne možemo skuhati „na tvrdo“ i s njima se tuci za Uskrs, mnogima neće biti dovoljno dobra zamjena za „pravu stvar“. Igor Berecki za Bug.

13.12.2024. (15:00)

Iako smo navikli na žutu ili narančastu boju žumanjka, ona mogu biti i zelena. Nije stvar genetike ili umjetnog bojila, već hrane. Umjesto kukuruza i drugih žitarica ili kakvih već smjesa, da se dobije zeleni žumanjak kokoši treba davati – zeleno povrće poput špinata, kelja i graška, kažu na videu koji donosi Science Girl.

27.06.2021. (10:00)

Hrvatska je lani proizvela blizu 669 milijuna konzumnih jaja, što je više nego godinu ranije, ali za gotovo četvrtinu manje nego 2003. godine kad se proizvelo rekordnih 873 milijuna domaćih jaja. Uvoz jaja i dalje je osjetno veći od izvoza. U prvom kvartalu ove godine uvezli smo 1,9 milijuna kilograma jaja, a izvezli tek 730 tisuća. Najviše konzumnih jaja u prva tri mjeseca uvezli smo iz Poljske, oko 895.000 kilograma ili oko 18 milijuna komada, a slijede Slovenija (94.000) i Češka (79.000). Cijene jaja od ulaska Hrvatske u Europsku uniju zbog konkurencije osjetno padaju, ali naša je zemlja i dalje u vrhu EU, odnosno jaja su kod nas skuplja sedam posto od prosječne EU cijene. Tako smo oko 50 posto skuplji od Španjolske, oko 29 posto od Češke, 26 posto od Belgije, 17 posto od Njemačke i 15 posto od Francuske, otkrivaju podaci Eurostata za prošlu godinu. Danica

17.09.2019. (12:00)

19.03.2019. (11:45)

Preporuka nutricionista: Ljudi s povišenim kolesterolom trebaju jesti do tri jaja tjedno, zdravi pojedinci mogu i više; najpametnije ih je skuhati ili ispeći, tako nema bojazni od salmonele

24.02.2019. (19:30)

PDV na svježe meso, ribu, voće i povrće, suho mahunasto povrće, jaja i pelene je od 1. siječnja smanjen s 25 na 13 posto, da bi cijene voća u siječnju pale za 2,3 posto, mesa za 1,7 posto, a sva ostala hrana u siječnju je bila skuplja nego mjesec dana ranije. Povrće je bilo 1,4 posto skuplje, mlijeko, sir i jaja 1,6 posto, riba 1,2 posto. Prvi plan

31.03.2018. (15:24)

31.12.2017. (16:18)

24.12.2017. (15:36)

Konzumacija jaja djeci pruža ključne hranjive tvari koje imaju presudan utjecaj na razvoj mozga – po jedno jaje na dan od šestog mjeseca života

01.11.2017. (14:30)

Sirova jaja manje hranjiva od kuhanih