Brzi gutljaj, dugi mamurluk
Uspon i pad “stajačica”: Retrospektiva kulture ispijanja s nogu
Novi dokumentarni serijal Roberta Knjaza “Gdje je nestalo? Ili nije?” oživljava duh sedamdesetih, doba kada su gradovi pulsirali u ritmu birtija stajaćica. Nastale uz tvornice, ove su institucije nudile brzu okrjepu radnicima već od ranog jutra. Kultni “kompletić” (espresso i konjak) postao je standard, a čašice žestice čekale su spremne na šanku. Od zagrebačkih kvartova do splitske rive, stajačnice su brisale klasne razlike okupljajući umjetnike, ribare i profesore. Iako je danas kultura sjedenja prevladala, sjećanje na toplo zajedništvo uz šank i legendarne čuvarice u borosanama ostaje neizbrisiv dio urbane povijesti. HRT