Srce u helikopteru, zdravstvo na aparatima

U zadnjoj godini oko 148 liječnika napustilo je RH. Mladi odlaze, a drugi bježe u privatnu praksu. Nitko nije napravio adekvatnu analizu zbog čega imamo toliki broj naručenih pacijenata. Kako smo sad preko noći smanjili listu na 270 dana s istim brojem izvršitelja, istom infrastrukturom i istim kapacitetima rada? Nešto tu nije jasno. Administracija je sada u tjedan dana uspjela to sve riješiti. Kako to nitko prije nije napravio? Dijelom, to je rezultat i brojnih prekovremenih sati koje su liječnici odradili, a to je zapravo i nezakonito. Liječnici se pitaju tko će to sve odraditi jer u bolničkom sustavu nedostaje oko 2000 liječnika, rekla je jedna liječnica za N1.