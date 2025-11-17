Liste čekanja? Samo ako baš inzistirate
Kako je riječki urolog ukinuo liste čekanja: organizacija, odgovornost i manje nepotrebnih pretraga
Riječki urolog prim. dr. Maksim Valenčić tvrdi da se liste čekanja mogu znatno skratiti boljom organizacijom i jasnom odgovornošću. U KBC-u Rijeka, gdje je bio šef, ukinuo ih je uvođenjem sistematizacije, zapošljavanjem potrebnog broja liječnika te strožom kontrolom upućivanja na pretrage. Smatra da je više od 50% CT i MR pregleda nepotrebno te da liječnici često šalju pacijente „po inerciji“. Uveo je konzilije za svaku odluku, smanjio broj biopsija i redovito koordinirao s radiolozima. Rezultat: iste operacije, ali znatno manje pretraga i bez dugih čekanja. N1, Index