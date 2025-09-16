Jer zdravlje je, očito, najbolji biznis
U Zagrebu počela gradnja najveće privatne onkološke bolnice u regiji
Medikol Grupa započela je izgradnju Specijalne onkološke bolnice vrijedne 106 milijuna eura, koja je dobila status strateškog investicijskog projekta Vlade. Kompleks od 55 tisuća kvadrata gradit će se u tri faze, a prvi pacijenti očekuju se 2027. godine. Završetkom projekta bolnica će zapošljavati više od 560 ljudi i nuditi sveobuhvatnu onkološku skrb, s ambicijom postati regionalni centar izvrsnosti. Projekt se opisuje kao sinergija javnog i privatnog sektora, no činjenica da najveći iskorak u borbi protiv raka dolazi iz privatne inicijative otvara pitanje budućnosti javnog zdravstva. Poslovni