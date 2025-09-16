Jer tko kaže da javno zdravstvo ne može peglati bore
Zadarska bolnica otvorila centar za botoks i filere – na red se čeka mjesecima
Opća bolnica Zadar prošle je godine otvorila Centar za estetsku dermatologiju, jedini takav u javnoj bolnici u Hrvatskoj. Ondje se nude zahvati poput botoksa i filera po tržišnim cijenama, a lista čekanja duga je i nekoliko mjeseci. Filer ili botoks stoje oko 300 eura, a klijenti su uglavnom žene, premda raste i broj muškaraca. Bolnica navodi kako ovakav model zadržava mlade liječnike, a sav prihod vraća se u ustanovu. Planiraju i širenje usluga na estetsku kirurgiju, dok klijenti ističu da se osjećaju sigurnije unutar bolničkog okruženja. HRT