Tehnološki minimalizam na steroidima
Druga generacija MacBooka Neo donosi A19 Pro čip, 12 GB RAM-a i naprednu lokalnu umjetnu inteligenciju
Nova generacija Appleova pristupačnog laptopa, MacBook Neo, stiže na proljeće 2027. s procesorom A19 Pro i 12 GB RAM-a. Zahvaljujući snažnijem hardveru, uređaj će podržavati naprednije značajke umjetne inteligencije koje se izvode direktno na uređaju, uključujući preciznije diktiranje i prilagodbu Siri. Grafičke performanse bit će osjetno brže, dok će prepoznatljivi šareni dizajn ostati očuvan uz nove boje. Bug