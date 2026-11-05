Pala jabuka
NVIDIA ponovno na tronu najvrjednijih: Prestiga Apple unatoč njihovim rekordnim prihodima
Nvidia je s tržišnom kapitalizacijom od 5,02 bilijuna dolara ponovno preuzela titulu najvrjednije svjetske kompanije, prestigavši Apple (4,83 bilijuna). Iako je Apple nadmašio financijska očekivanja za četvrto tromjesečje uz 114,5 milijardi dolara prihoda, pad dionica uzrokovala je slabija prognoza profitne marže. Nvidijin nevjerojatan rast pogonjen je dominacijom u AI infrastrukturi i segmentu podatkovnih centara, no ulagači sve više strahuju od AI balona i pitanja povrata stotina milijardi dolara uloženih u tehnologiju. Index