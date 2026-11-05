NVIDIA ponovno na tronu najvrjednijih: Prestiga Apple unatoč njihovim rekordnim prihodima - Monitor.hr
Prekjučer (17:00)

Pala jabuka

NVIDIA ponovno na tronu najvrjednijih: Prestiga Apple unatoč njihovim rekordnim prihodima

Nvidia je s tržišnom kapitalizacijom od 5,02 bilijuna dolara ponovno preuzela titulu najvrjednije svjetske kompanije, prestigavši Apple (4,83 bilijuna). Iako je Apple nadmašio financijska očekivanja za četvrto tromjesečje uz 114,5 milijardi dolara prihoda, pad dionica uzrokovala je slabija prognoza profitne marže. Nvidijin nevjerojatan rast pogonjen je dominacijom u AI infrastrukturi i segmentu podatkovnih centara, no ulagači sve više strahuju od AI balona i pitanja povrata stotina milijardi dolara uloženih u tehnologiju. Index


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  • Microsoft: Nikada nije imao veze s garažom. Bill Gates i Paul Allen tvrtku su osnovali u motelu Sundowner u Albuquerqueu i studentskoj sobi na Harvardu (Quartr)
  • Apple: Steve Wozniak otvoreno je priznao da u garaži obitelji Jobs nisu ništa dizajnirali ni proizvodili. Slagala su se računala u spavaćim sobama i HP-ovim uredima, a garaža je služila tek kao skladište i postaja za pakiranje (Guardian, Cnet)

S druge strane, tvrtke poput HP-a (Bill Hewlett i Dave Packard), Amazona (Jeff Bezos) i Googlea (Larry Page i Sergey Brin) doista jesu započele u pravim garažama. Kod njih je garaža poslužila kao doslovno fizičko skladište i prva jeftina radionica u kojoj su nastali prvi prototipovi i poslovni modeli. Dok u SAD-u garaža simbolizira početne niske troškove i slobodu pokusa, u većini zemalja Europske unije pokušaj pokretanja ozbiljnog posla iz garaže nailazi na niz administrativnih i kulturnih barijera. Garaža stoga nije samo fizički prostor, nego simbol američkog regulatornog okvira koji oprašta rane pogreške i dopušta rad u “sivoj zoni” dok ideja ne stasa. U EU, regulacija i nadzor ulaze u prostor znatno prije nego što prva ideja uopće izađe na svjetlo dana. Hacker News, Sanantoniodoor, Medium

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