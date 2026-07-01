Vrag je u detaljima
Dualnost ljudske duše: Skrivena zrcalna poruka u slici “Stari ribar”
Video analizira sliku Stari ribar (1902.) mađarsko-slovačkog slikara Tivadara Csontváryja Kosztke. Djelo skriva optičku iluziju: postavljanjem zrcala na sredinu platna, lijeva strana prikazuje spokojnog starca koji se moli uz mirno more, dok desna strana otkriva demonsko lice, olujno more i tvornice koje uništavaju prirodu. Slikar, po struci farmaceut, bio je ekscentrik koji je u 41. godini doživio mistično otkrivenje i posvetio se umjetnosti. Slika simbolizira vječnu borbu i dualnost unutar svakog čovjeka – istovremeno postojanje dobrote, vjere i nade nasuprot destrukciji, sebičnosti i tami. Community Wolfram