Dualnost ljudske duše: Skrivena zrcalna poruka u slici "Stari ribar" - Monitor.hr
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Dualnost ljudske duše: Skrivena zrcalna poruka u slici “Stari ribar”

Video analizira sliku Stari ribar (1902.) mađarsko-slovačkog slikara Tivadara Csontváryja Kosztke. Djelo skriva optičku iluziju: postavljanjem zrcala na sredinu platna, lijeva strana prikazuje spokojnog starca koji se moli uz mirno more, dok desna strana otkriva demonsko lice, olujno more i tvornice koje uništavaju prirodu. Slikar, po struci farmaceut, bio je ekscentrik koji je u 41. godini doživio mistično otkrivenje i posvetio se umjetnosti. Slika simbolizira vječnu borbu i dualnost unutar svakog čovjeka – istovremeno postojanje dobrote, vjere i nade nasuprot destrukciji, sebičnosti i tami. Community Wolfram


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Tjeskobna tišina

Analiza Hopperovih ‘Noćnih ptica u baru’: Samoća u izlogu New Yorka

Ovaj video donosi analizu slavnog remek-djela “Nighthawks” (Noćne ptice u baru) Edwarda Hoppera iz 1942. godine. Autor istražuje kako je Hopper, čovjek koji je i sam bio bolno sramežljiv i visok preko dva metra, uspio naslikati samu srž urbane otuđenosti. Priča otkriva da slika nije samo prikaz kasnonoćnog bara, već odraz Hopperova tjeskobnog braka s Jo, koja mu je bila jedini model, ali s kojom je često živio u eksplozivnoj tišini. Slika je dovršena samo nekoliko tjedana nakon napada na Pearl Harbor i ulaska Amerike u rat.

Iako Hopper nije slikao ratne scene, autor videa ističe da je opći osjećaj strepnje i užasa koji su Amerikanci tada osjećali “natopio” samu sliku. Video objašnjava majstorsku upotrebu svjetla – tada novonastalog neona – koje likove u baru zatvara poput “uzoraka u tegli”, bez vidljivih vrata za izlaz. Iako se godinama tragalo za stvarnom lokacijom bara u New Yorku, istina je da je on postojao samo u umjetnikovoj glavi, kao spoj sjećanja i filmskog utjecaja. Na kraju, video nas podsjeća da nas Hopperove slike zapravo tješe: pokazuju nam da u svom osjećaju usamljenosti – nismo sami. Great Art Explained

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Nema mjesta za naivne

Vladimir Crnković: Muzej naivne umjetnosti nekad je bio najvažnija europska institucija, ovo što se danas izlaže je sramota

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22.03.2024. (13:00)

Djevojka koja se odmara – nastavlja odmarati

Proljetna aukcija umjetnina u Hrvatskoj donijela je zanimljive rezultate i neočekivane obrate

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Umjetnost iz negativnog

Dimitrije Popović izdao knjigu ‘Slikarstvo i mržnja’

Iako se od slikara ne očekuje toliko da budu verbalni i intelektualni tipovi, Dimitrije Popović podjednako se lako izražava kao slikar i kao književnik. Kroz novu knjigu na odabranim primjerima poznatih slika, ali i svojih djela, pokušava dati odgovor na pitanje zašto su negativne emocije posebno produktivni pokretači umjetničke kreacije. Kako je u recenziji knjige napisao akademik Krešimir Nemec, riječ je o interdisciplinarnim psihološko-sociološkim studijama o fenomenu mržnje, ali i oblicima njezine tematizacije u likovnoj umjetnosti od renesansnog slikarstva do povijesnih avangardi u prvoj polovici 20. stoljeća. Umjetnost je oblik discipliniranja emocije. Umjetnik nije nekakav somnambulni tip koji radi nesvjesno, nagonski, u bunilu. Umjetnički proces zahtijeva disciplinu i preciznost realizacije. Nacional

13.11.2019. (20:30)

Duši dalo

Ples, pjevanje i posjeti muzejima dobri za fizičko i mentalno zdravlje

Jedna krasna vijest, prema izvještaju Svjetske zdravstvene organizacije: bavljenje glazbom i pjevanjem poboljšava pažnju i pamćenje među osobama koje pate od demencije; slušanje glazbe utječe na kontrolu razine glukoze u krvi tijekom uobičajenih i stresnih situacija kod osoba koje boluju od dijabetesa; sasvim mala djeca kojoj su roditelji čitali prije spavanja imala su kvalitetniji i dulji san te im je koncentracija u školi bolja; bavljenje ručnim radovima može biti korisno te pridonijeti poboljšanju općega zdravstvenog stanja, kao i ublažiti nuspojave liječenja raka, poput umora, nedostatka apetita, kratkoće daha i mučnine.

 