Indonezijska slikarica Elicia Edijanto slika uglavnom motive iz prirode. Tema Innocent and the wild – connected by watercolor suptilna je i moćna, s dubokim emocijama. Najčešće prikazuje odnos djece i životinja. Slike reflektiraju nevinost djece i čistoću djetinjstva. Životinje nisu prikazane kao divlje ili opasne, već kao nježna i proaktivna pratnja djece. Photographize